響應學生抵制假新聞　苗博雅：NCC只是擺著好看的紙老虎

▲ 學生團體召開記者會抵制假新聞。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

台大學生會、政大學生會以及政大野火陣線13日上午集結立法院群賢樓前，舉行青年抵制假新聞陣線成立暨記者會，高喊口號號召青年學生一同在各大學校園中發起轉台運動，並將在各校進行「抵制假新聞小蜜蜂」活動，更寄出承諾書與《批判的媒體識讀》一書給6家電視台，社民黨台北市議員苗博雅亦出席響應。

台大學生會、政大學生會以及政大野火陣線日前於言論自由日發起「青年抵制假新聞陣線」，串聯50個大專院校學生會、學生異議性社團與青年學生團體，號召「拒看偏頗造神報導，抵制不實假新聞」連署。青年抵制假新聞陣線13日提出三點訴求，呼籲社會大眾及青年學生，共同正視近期假新聞造成的嚴重危害。

成大學生會長陳估熊指出，在2018年九合一大選之後，特定媒體的偏頗、不實的報導漸增，更甚者有以不合理的報導比例，塑造對單一政治人物的偶像崇拜，足見媒體並未妥善負起作為第四權的角色及責任，此外，眾多學者也陸續指出，中國政府更是利用其大量資金的優勢，破壞市場平衡，在背後試圖透過收買媒體及社群粉專，散佈不實的消息以左右台灣輿論和政局。以上種種跡象皆造成社會流竄不實資訊，也引發各校青年學生的不滿。

陳估熊表示，青年抵制假新聞陣線今日將寄出「媒體承諾書」及世新新聞系必修書籍《批判的媒體識讀》一書，給6間新聞台，包括，東森、三立、中天、東森、TVBS、壹電視、民視，要求媒體善盡查證責任，不直接抄襲無來源網路文章，不直接引用不具名網友發言，應進行報導的內容核實，同時也應對公眾人物報導力求多元平均，呼籲各家媒體對於如此「基本的要求」不應逃避，而應積極回應並簽署青年學生提出的媒體承諾書。

台大學生會長吳奕柔提出，上月台大與政大學生接連在校內發起轉台運動，甚至台大校內學生也將針對校內的電視台轉台問題提出校內學生公投，種種現象皆足見青年學生面對特定媒體的偏頗新聞、不實報導及造神內容的憤怒及不滿，因而認為，青年抵制假新聞陣線得以迅速號召全國破百個學生團體加入，甚至引發廣泛的網路聲量，皆是起因於過多的假新聞及不符合比例的單一內容報導讓學生心中產生警訊，引發學生抵制假新聞的動能，認為各家媒體皆應以此為警惕。

政大學生會權益部長許人友也以政大校內為例，並指出，日前政大學生在學生餐廳自主發起轉台運動，引起校內非常大的迴響，乃至校外社會大眾的關注，可見閱聽人對近期部份媒體的報導品質感到不滿。

許人友認為，不要再因為不實的訊息造成不必要的對立與社會成本，重點不只是爭吵到底哪家媒體發比較多假新聞，而是閱聽人應該要主動開始關心、並監督每一個新聞媒體善盡公眾社會責任，不論是什麼立場的媒體，也都應盡可能去避免這樣的報導。

政大野火陣線社長吳佳芊指出，近幾年台灣媒體環境的變化造成民眾對新聞的信賴度下降，偏頗造神的報導更大量出現，因而認為，完善良好的閱聽環境是建立在避免媒體壟斷與強化自我審查之上，民眾才得以運用大眾媒體促進民主社會的溝通對話。

吳佳芊也表示，「台灣的言論自由、媒體新聞自由是經歷過民主前輩數十年的努力得以爭取而來，假新聞、偏頗報導、過度造神都會造成台灣民主體質的極大傷害」，因而呼籲社會大眾應一同抵制假新聞及偏頗報導，以重新建立良好閱聽環境並讓身為第四權的媒體恢復其功能。而對於假新聞背後的中國因素，吳佳芊也指出，中國資金透過不斷挹注台灣新聞媒體，正以鯨吞蠶食的方式侵蝕台灣媒體的自主性，透過收購媒體來掌握話語權。

▲ 社民黨台北市議員亦出席響應。（圖／記者林銘翰攝）



社民黨台北市議員苗博雅也說，自己在2012年時也是反旺中併購案的參與者，當時大家期待的不只是NCC可以擋下併購案，更期待的是政府能夠提出完善的反媒體壟斷法制。不過很遺憾的是，「當時的總統叫做馬英九，執政黨叫做國民黨」。苗博雅說，在太陽花學運時已經有很多不實報導被學生們抵制，當時大家所想的是期待在不久的將來，新政府能夠提出反媒體壟斷的相關法令，不過很可惜的是，經過政黨輪替已經兩年多的時間，至今依舊沒有看到。

苗博雅指出，現今中國對台灣的資訊戰早已不是透過收購系統台或新聞台，已經進化到用半真半假、或是百分之百的不實資訊，並利用社群網路散播，苗博雅認為行政院與立法院都有責任在這個會期儘速提出全面的行政管制措施，雖然NCC前主委詹婷怡已經下台，但如果只是換主委而沒有提供足夠的政治管制工具，那麼NCC也只是「沒牙沒爪、擺著好看的紙老虎」。

▼ 學生團體將遞交承諾書給6家電視台。（圖／記者林銘翰攝）

