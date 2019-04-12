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學測111學年度擬考3天　數學考試分為A、B兩類

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▲▼106學測。考生,家長,陪考,師大附中,學測,升學壓力（圖／記者李毓康攝）

▲招聯會表示，108數學領域課程綱要明訂，11年級必修8學分，分別為A、B兩類，學生擇一修習。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

配合12年國教108新課綱預定8月實施，而大學入學考試111學年也將有重大變革，招聯會日前決議，新型學測分成「數學A」、「數學B」考科，考生可自由選考，個別成績使用方式則依大學校系的招生規定，同時也擬定考試將從2天改為3天，避免一天要考4科的狀況出現。

招聯會表示，108數學領域課程綱要明訂，11年級必修8學分，分別為A、B兩類，學生擇一修習，低數學需求學生可在11年級修習「數學B」，高數學需求學生則可於修習「數學A」。

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▲▼106學測。考生,家長,陪考,師大附中,學測,升學壓力（圖／記者李毓康攝）

▲大考中心表示，111學年度起學測朝3天規畫。 （圖／記者李毓康攝）

招聯會執行秘書戴念華表示，111學年起學測將從6科（國英數社自+國寫），變成7科（國英社自+國寫+數A+數B），考試時間是要不要從2天延長為3天，則由大考中心自行評估。

戴念華也提到，會有數A、數B分別，主要是配合課綱修正後，課程有深淺區別，基本上，文法史哲等科系比較適合數A，對於理工醫與部分商管適用數B，對於未來是否有考生同時考數A與數B，他回應，將交由教務長工作小組討論。

因學測在冬季舉辦，大考中心評估，日照時間較短，不宜太早開始，也不宜太晚結束，各節次中間試務人員完成準備工作所需時間，考完後考區繳回答案卷卡至中心的交通時間，因此一天還是考3節最合適，不宜排到4節，不過目前仍在討論111學年度學測的測驗目標和範圍，後續才會決定各節次的考試時間。 

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關鍵字：12年國教,108新課綱,大學,入學考試,招聯會,新型學測,考生

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