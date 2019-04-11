國中會考倒數36天！　考生准考證明天寄發…印錯快提更正

▲108年國中教育會考將於5月18日、19日登場。（圖／記者胡順惠攝）

記者崔至雲／台北報導

108年國中教育會考將於5月18日、19日登場，考生准考證將在明（12日）寄發。教育部指出，集體報名的國中應屆畢業生，准考證將由就讀國中轉發；個別報名的考生，准考證則由各考區試務主辦學校寄發，同時也提醒考生，收到准考證後應詳細檢查並妥善保管，如有錯誤須更正，應於15、16兩日提出更正。

全國試務會提醒考生，英語科聽力題及數學科非選擇題納入成績計算，計分方式與107年相同，英語科閱讀及聽力計分比例為80：20，數學科選擇題及非選擇題計分比例為85：15，其中，英語科測驗採閱讀及聽力分題目卷且分答案卡的方式辦理，英語科考試時，先進行英語科閱讀測驗，休息30分鐘後再進行英語科聽力測驗。

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▲教育部指出，收到准考證後應詳細檢查並妥善保管，如有錯誤須更正，應於15、16兩日提出更正。。（圖／記者胡順惠攝）

教育部強調，依據國民小學及國民中學學生成績評量準則所辦理的國中教育會考，是學生在國中學習階段的總結性評量，由專業評量機構負責命題、組卷、閱卷與計分工作。透過參加教育會考，學生、家長、教師和學校可以瞭解學生的學習品質，並讓中央及地方主管機關確保國中畢業生學力品質，實踐國家課程目標，因此，無論是否需要以國中教育會考成績做為高中、高職或五專之入學使用，全體國中應屆畢業生均應參加國中教育會考。

▲108年國中教育會考准考證將在明天寄發。（圖／記者胡順惠攝）

教育部呼籲各直轄市、縣（市）政府、學校、教師及家長，共同鼓勵每一位國中應屆畢業生都應參加國中教育會考，並且完整作答所有試題，以全面瞭解自己在國中階段的學習狀況，作為下一個學習階段的參考。有關108年國中教育會考相關詳細資訊，請上國中教育會考網站或108年國中教育會考全國試務會網站查詢。