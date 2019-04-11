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個人申請二階怎麼審？　大學書審前設SOP保證嚴謹

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106學測。考生,家長,陪考,師大附中,學測,升學壓力（圖／記者李毓康攝）

▲黃育綸指出，書審資料的精緻度其實不會太吸引老師的注意，考官們重視的是書審的內容。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

大學個人申請第一階段日前已公布篩選結果，第二階段甄試也陸續展開。招聯會指出，今年起共有43校318系組純粹只看學測成績以及書審成績。但此制度讓須多考生與家長擔心書審資料是否能讓大學端真正了解考生。對此，交大副教務長黃育綸表示，交大在書審前就會開4至5場會議，甚至遇到審查分數差異太大時，還會召開差分檢核會議，每一項篩選過程都是相當謹慎。

106學測。考生,家長,陪考,師大附中,學測,升學壓力（圖／記者李毓康攝）

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▲葉錦徽表示，學系均認真看待每一份書審資料，甚至加班也會看完。（圖／記者李毓康攝）

中央大學財經系系主任葉錦徽表示，書審階段審查老師是看不到學生學測成績的，學校會很精密的整理每個系所所需要的準則加以highlight，才進入書審階段，學系均認真看待每一份書審資料，甚至加班也會看完。

中央大學招生組長周弘偉說，為了讓書審過程到標準化、客觀化，各系組也會有書審前的準備作業，甚至訂出SOP。他舉例中央大學電機系，書審時有公開要求高中在校成績、自傳、讀書計畫等等，個人資料也會強調要附上有利資料，如競賽成果、特殊表現證明、英數理能力檢定證明等重點，讓每一項審查重點項都有所指引。

106學測。考生,家長,陪考,師大附中,學測,升學壓力（圖／記者李毓康攝）

▲周弘偉坦言，學校沒有必要找到不適合的學生進來就讀，學生若後續休、退學，對校方傷害也是很大。（圖／記者李毓康攝）

周弘偉也說，「學校真的沒有必要找到不適合的學生進來就讀，學生若後續不喜歡該系而休、退學，其實對校方傷害也是很大」。周弘偉進一步補充，對於書審，校方會先花一兩天處理在校成績等可以量化的部分，接著交給系上書審，至少3個老師看一份資料，還會有差分檢核，確保每個老師對每個學生的評價是一致。

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關鍵字：大學,個人申請,篩選,甄試,招聯會,學測,成績,書審,考生

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