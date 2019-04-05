「百分制」將走入歷史　111學年大學考試分發入學改「45級分」

▲111學年大學考試分發管道將從「百分制」改為「45級分制」。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

配合12年國教108新課綱預定8月實施，而大學入學考試111學年也將有重大變革，現行大學學測、指考將改為新型學測和分科測驗，其中新型學測在申請入學管道仍採一科15級分，但大學考試分發管道將從「百分制」改為「45級分制」。

招聯會指出，學科能力測驗評量考生基本核心能力，分科測驗評量考生進階學科能力，考生皆可依大學校系規定之考科自由選考，為降低考生應考壓力，並考量大學校系可自訂不同管道使用入學考試成績之項目與組合，學科能力測驗與分科測驗考試之考科以不重複為原則。

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招聯會進一步指出，未來大學考試分新型學測及分科測驗兩項，學測考考國文（含國語文寫作）、英文、數學(「數學A」、「數學B」兩考科，分節施測，考生可自由選考，個別成績使用方式則依大學校系的招生規定)、社會、自然等考科；分科測驗則是考數學甲、物理、化學、生物、歷史、地理、公民與社會等七科，考生可自由選考，成績均採級分制。各科之測驗範圍為部定必修與加深加廣選修科目（課程）。

▲招聯會指出，甄選申請的精神是「適性」，希望提供考生多元入學機會，避免分分計較，學測將從15級分擴增到45級分，分科測驗也改成45級分。（圖／資料照）

大考中心副主任黃璀娟指出，111考招新制是經過招聯會通過，106年教育部核定，同時呼應108新課綱精神，未來大學分發入學採「45級分制」。她進一步說明，未來雖然採「45級分制」，但大學校系招生使用，仍可個別科目加權，經過計算，四十五級分具足夠鑑別度；每年考生的程度不同，每年問題都將檢討精進，維持試題適合難易。

招聯會執秘戴念華解釋，當時會通過45級分，是大考中心依據分發資料做模擬，在加權設計之下，沒有造成很多的同分情況，同時也認為，模擬過的結果認為45級分已經足夠，同分情形可以解決，足以鑑別，這是要在分分計較，和登記分發之間取得平衡的設計，鑑別度屬於大考中心的專業。招聯會也將建議大考中心持續追蹤相關數據進行模擬。

戴念華也說，甄選申請的精神是「適性」，希望提供考生多元入學機會，避免分分計較，所以目前的規劃新學測維持一科15級分，但到考試分發階段，大考中心模擬後評估45級分足夠鑑別，所以在考試分發時，學測將從15級分擴增到45級分，分科測驗也改成45級分，併同計分，供大學做為分發錄取依據。