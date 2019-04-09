學測「5選4」惹議　教團力挺「適性」：請家長放手讓孩子多元發展

▲教團呼籲強調分數絕對性的家長，「請放手，給孩子一個適性學習的空間」。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

大學學測首度改「5選4」，但政策執行後，個人申請第一階段公布結果發現，同級分者太多，許多學系產生超篩問題，有家長批，學生超高競爭與超低錄取。但全國教師工會總聯合會9日提出統計數據說明，與去年相比，整體狀況都在可接受範圍內，對於外界認為的暴增、失控，「這是言過其實了」。

全教總理事長張旭政指出，今年大學申請入學第一階段篩選通過的有188297人次，較去年177318通過的多10979人次，但與107年相比，今年通過篩選人數和預計甄選人數全部大學影響的超額增加為 3%，以最多的台、成、清、交四校來看，影響的超額增加約為 11%，其中台大影響的超額增加約為5%，從倍率來看，超篩情形並沒有外界認為有暴增或失控之情形，倍率仍控制在3至4倍之間，是可接受範圍。

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▲全教總立挺學測5選4「學生應適性學習」。（圖／記者崔至雲攝）

基隆八斗高中校長黃致誠說明，以往的五科都準備，對學生來說，壓力真的很重，「5選4」有助學生適性，有家長認為「5選4」會有「偏食」問題，但其實不會有這種狀況發生，因為還有第二階段也是需要看學生書審及面試，「學生怎麼可能都不顧其他科？」各界應給學生更多嘗試機會，讓學生真正多元發展。

基隆女中學務主任蔡進裕也說，今年大學學系同時採計自然與社會的僅35個校系，學測採5選4，等於社會組學生只需準備6顆、自然組學生僅需準備7科，可降低考試壓力，在校園現場也讓學生有適性學習的機會。

全教總高中職委員會主委張瓊方說明，目前許多老師已針對108課綱做了準備，不少老師也有跨領域的教學，例如教到文藝復興時代的歷史十，會與物理及美術老師合作，讓學生多元發展。

▲蔡進裕認為，學測採5選4，可降低學生考試壓力，在校園現場也讓學生有適性學習的機會。（圖／記者李毓康攝）

張瓊方也指出，近年大學休學人數高達9萬多人，其中更有2.2萬學生因個人興趣不符就讀科系，而辦理休學，希望各界能讓學生在選擇大學校系時就能因興趣而選擇，讓學生多元選擇，才達到真正的適性學習與成長。

張旭政最後表示，全教總一向主張減少考科，更認為在12年國教課綱實施後應進一步改為「5選3」，避免一試定終身，如此作法有利高中在未來課程安排時有更大的空間，創造學生多元適性探索的課程選擇。最後也呼籲強調分數絕對性的家長、教師，「請放手，給孩子一個適性學習的空間吧」。

對此，招聯會表示，111考招新制研議之初，高中端不願意維持五考科，強烈主張減少考科至三科，把多元還給高中教學現場，促進高中選修適性學習。但是大學端有疑慮，因為當時超過一半的校系採計的是五科或是四科，經過折衝後決定先推五選四，觀察實施情況再做評估，這樣一方面釋放高中學習彈性，一方面顧及社會與學生的適應性以及大學選才需求。