彰化藝術高中聯展「鹿藝9世」　30位同學作品彰化生活美學館展出



▲ 彰化藝術高中聯展「鹿藝9世」展場一角。（圖／國立彰化生活美學館提供，以下同）

生活中心／綜合報導

彰化藝術高中第九屆美術班畢業展覽「鹿藝9世」，4月10日起將於國立彰化生活美學館展出，由30位學生共同創作。主視覺「鹿」的形象，鹿角的分歧，象徵每個人都有自我意識和風格，雖往不同方向，卻仍相連在同一個枝幹上；也代表這個班級人人不同卻仍是同個班，重要時刻可以連成一心，作品題材相當多元。

此次展覽名稱為「鹿藝9世」，這個又萌又富有想像力的新創詞，顯現出彰化藝術高中同學們的巧思，也為展覽做了最吸睛的註腳。鹿是指明燈，是在理想或現實世界一個重要引導；同時也是純真、堅強的象徵，困境中仍保有赤子之心。

主視覺為鹿的形象，鹿有角，角枝分歧。柳皓中老師說:「象徵每個人有自我的意識和風格，雖往不同方向，卻仍相連在同一個枝幹上，代表班上每人的創作風格不同，但我們仍是一個班，仍能在重要時刻連成一心，共同面對無數挑戰。」

「鹿藝9世」展出的作品類型多元，種類包含素描、水彩、水墨、書法、版畫、油畫、電腦繪圖、立體造型以及創意設計等，還有多項學生得獎作品展出。除了展出自己的作品外，全班同學也齊力手工印刷，完成多樣的文創作品，展現出創意無限、不受框架的爆發力。



▲彰化藝術高中聯展「鹿藝9世」作品之一《崩盤賽》。





▲作品《缺氧》。

文化部近年推動美學館功能轉型為區域文化資源整合平台，希望運用各生活美學館的展覽空間，作為藝術教育、公益及示範的場所，讓學生和年輕人有地方展覽。所以此次藉由提供場地，讓彰化藝術高中美術班舉行畢業展覽，即希望發揮彰化生活美學館區域性的功能，連結培力及教育成為育成基地，協助文化政策在地落實。

鹿藝9世

地點：國立彰化生活美學館（第三展覽室）

日期：4月10日至4月28日

開放時間：週二～日 09:00~17:00，週一休館

館 址：50074彰化市卦山路18號

服務電話：04-7222729#306