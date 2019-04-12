　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

彰化藝術高中聯展「鹿藝9世」　30位同學作品彰化生活美學館展出

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 彰化藝術高中聯展「鹿藝9世」　30位同學作品彰化生活美學館展出（圖／國立彰化生活美學館）
▲ 彰化藝術高中聯展「鹿藝9世」展場一角。（圖／國立彰化生活美學館提供，以下同）

生活中心／綜合報導

彰化藝術高中第九屆美術班畢業展覽「鹿藝9世」，4月10日起將於國立彰化生活美學館展出，由30位學生共同創作。主視覺「鹿」的形象，鹿角的分歧，象徵每個人都有自我意識和風格，雖往不同方向，卻仍相連在同一個枝幹上；也代表這個班級人人不同卻仍是同個班，重要時刻可以連成一心，作品題材相當多元。

▲▼ 彰化藝術高中聯展「鹿藝9世」　30位同學作品彰化生活美學館展出（圖／國立彰化生活美學館）

此次展覽名稱為「鹿藝9世」，這個又萌又富有想像力的新創詞，顯現出彰化藝術高中同學們的巧思，也為展覽做了最吸睛的註腳。鹿是指明燈，是在理想或現實世界一個重要引導；同時也是純真、堅強的象徵，困境中仍保有赤子之心。

主視覺為鹿的形象，鹿有角，角枝分歧。柳皓中老師說:「象徵每個人有自我的意識和風格，雖往不同方向，卻仍相連在同一個枝幹上，代表班上每人的創作風格不同，但我們仍是一個班，仍能在重要時刻連成一心，共同面對無數挑戰。」

▲▼ 彰化藝術高中聯展「鹿藝9世」　30位同學作品彰化生活美學館展出（圖／國立彰化生活美學館）

「鹿藝9世」展出的作品類型多元，種類包含素描、水彩、水墨、書法、版畫、油畫、電腦繪圖、立體造型以及創意設計等，還有多項學生得獎作品展出。除了展出自己的作品外，全班同學也齊力手工印刷，完成多樣的文創作品，展現出創意無限、不受框架的爆發力。

▲▼ 彰化藝術高中聯展「鹿藝9世」　30位同學作品彰化生活美學館展出（圖／國立彰化生活美學館）
▲彰化藝術高中聯展「鹿藝9世」作品之一《崩盤賽》。

▲▼ 彰化藝術高中聯展「鹿藝9世」　30位同學作品彰化生活美學館展出（圖／國立彰化生活美學館）
▲作品《缺氧》。

文化部近年推動美學館功能轉型為區域文化資源整合平台，希望運用各生活美學館的展覽空間，作為藝術教育、公益及示範的場所，讓學生和年輕人有地方展覽。所以此次藉由提供場地，讓彰化藝術高中美術班舉行畢業展覽，即希望發揮彰化生活美學館區域性的功能，連結培力及教育成為育成基地，協助文化政策在地落實。

鹿藝9世 
地點：國立彰化生活美學館（第三展覽室） 
日期：4月10日至4月28日
開放時間：週二～日 09:00~17:00，週一休館
館 址：50074彰化市卦山路18號
服務電話：04-7222729#306

ET快訊
劉喬安「鼻子被吃掉」裡面是空的！哽咽淚：醫生束手無策
中職／葉君璋接味全龍總教練、張泰山當打擊教練
聖結石遊港買芒果汁　「每口都喝到塑膠片」噎到…店家反應網全怒

關鍵字：彰化生活美學館,鹿藝9世,彰化藝術高中

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

透視米其林／高餐大院長鼓勵在地食材入菜：「黑金老菜脯」才是世間難得美味

都是被戰爭傷害的女性！台灣慰安婦創作自療、《安妮日記》重現密室生活

尋找台灣「匠人魂」挽救失傳技術！女匠人呂燕華：創作寂寞但很享受

一開嗓讓觀眾「秒入山林」　桑布伊登台國家戲劇院演唱

「沙發黑洞」笑到哭！台動畫《小兒子》改編駱以軍作品　引發男閨蜜取暖

「黑洞照」揭發貓子力學驚呆貓奴！笑噴：原來黑洞一直在我們身邊

《與惡》是國家建設的一部分！網淚讚：第一次覺得納稅錢沒白繳

「城門城門雞蛋糕」免費換！萬華剝皮寮獨家快閃「沉浸式劇場」

侯友宜帶隊強拆涉毒摩鐵　展現違法零容忍決心

危險親中總統候選人？柯文哲：美中對抗局面下求生存

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

二度幽會美魔女被狗仔抓包 王世堅氣炸：沒人性到極點

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛還沒開未斷奶

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

82歲韓國萌嬤開吃播秀爽嗑美食　超療癒吃相吸19萬粉...網：很厲害

送柯文哲行李箱嗆無心市政　 王世堅：做個了斷打包走人

存款129元！24歲上兵問是否續簽　34K月光族原因曝光 網：出來更慘

挑戰用200元補充1日蛋白質　猛男&廚師揭省錢健身餐！

有沒有比蔡英文還「優秀」？　柯文哲笑著點頭答：Of course

迪麗熱巴《創造營》共舞學員超吸睛！　蘇有朋笑容滿面：我可以選老師嗎？

侯友宜帶隊強拆涉毒摩鐵　展現違法零容忍決心

危險親中總統候選人？柯文哲：美中對抗局面下求生存

北市選舉無效案5月10日宣判　王鴻薇：柯文哲可能宣布選總統

彰化藝術高中聯展「鹿藝9世」　30位同學作品彰化生活美學館展出

郝柏村住院10天仍在加護病房　游淑慧：郝龍斌每天在旁照顧

組柯家軍？柯文哲稱沒人也是優點：全天下都可為你所用

不必等2020！蔡英文：捍衛主權是蔡政府的現在進行式

遶境北農董座、競選卡車隨行　柯文哲：用台北的消費改變產地

「譴責一國兩制遊行」 民進黨批：不為總統開路、卻為大陸帶路

幕僚請假陪遶境秘書處挨轟　柯文哲：他們回南部看親戚

國中硬聯／U12國手趙佳誠　目標幫關西摘冠

他到職2周發燒！老鳥不爽「新人沒凍頭」　私下開酸：還敢請假害我們累

騷擾女子還嗆聲是「竹聯幫」！男遭3人追砍見骨　路旁轎車留血掌印求救

日職／回主場拚首轟　王柏融戰羅德第5棒守左外

黃汪趁紅燈「跳上機車」　楊梅派出所暖心收留幫找主人

侯友宜帶隊強拆涉毒摩鐵　展現違法零容忍決心

搶救生育率發獎金　台東天后宮點月老燈結婚＋生育可領1萬元

危險親中總統候選人？柯文哲：美中對抗局面下求生存

好吃到主動密前任！南韓GS25「男友三明治」背後故事引熱議

高雄市31路口開放「機車直接左轉」！8路段解除禁行機車

渣男性侵13歲少女交保　女親友怒動私刑！剝光他辣椒水噴下體

政治熱門新聞

快訊／鬆口參選？韓國瑜：明年1..

韓式口號再現　20字驚豔哈佛

結束演講大考！李佳芬緊勾韓國瑜

美警戒備森嚴淺秋撂英文he w..

李毅強制出境　蘇貞昌：驅逐恐怖..

韓國瑜哈佛演講　兩岸沒狗骨頭

【全文】韓國瑜哈佛大學演講

建設台中　盧秀燕：我不選總統

總統初選延後　國防部前部長蔡明..

快訊／李毅找到了！否認出席統促..

吾爾開希批韓國瑜：沒知識、格調

韓國瑜英語演講　韓粉：總統腔

「月薪56K」為何沒幾個人應徵..

館長槓國民黨：不表態就不支持

更多熱門

相關新聞

女大生遭撞抽搐　高中生口罩塞嘴

彰化縣一名謝姓女大生騎車和轎車發生擦撞倒地，不斷抽搐、口吐白沫；5名彰化藝術高中學生見狀立刻衝上前幫忙，還有人用口罩塞住女騎士的嘴巴，以免她咬到舌頭流血。但其實這種做法是錯的，不該「強塞物體」到癲癇患者口中。

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 日本新年號 米其林指南 地震 許瑋甯 王令麟 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

家有小偷　警實彈攻堅破門逮「掃地機器人」

4大星座「另一半專挑醜的」超奇葩！

哈日族手刀快！日圓又見0.27字頭　換新台幣5萬元可免費吃6碗拉麵

《幸福空間》拍到我家　屋主怒告劉伊心

懷疑男友劈腿！她偷擺「體重計」怒揭發

法鬥被丟水中「游泳」掙扎30秒斷氣

艾瑞絲哭訴遭霸凌！含淚低頭：對不起你們

丫頭《玩很大》淚崩哭腫眼！

威利本尊「其實是殺人魔」！32年來還躲在人群裡

北台最大！4千坪水族館2020年開

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

《政經》收攤　彭文正：黑手來了

世界最恐怖火車　不關窗就會被淹死

女友澡洗太久打到死　她得賠626萬

更多

最夯影音

更多

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

二度幽會美魔女被狗仔抓包 王世堅氣炸：沒人性到極點

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛還沒開未斷奶

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

82歲韓國萌嬤開吃播秀爽嗑美食　超療癒吃相吸19萬粉...網：很厲害

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面