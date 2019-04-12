

▲全台最會尋人的阿亮再次啟動尋人任務，這次要找的是台灣瀕臨失傳的匠人魂。（影／文化總會提供）



▲尋找台灣「匠人魂」挽救失傳技術！女匠人呂燕華：創作寂寞但很享受。（圖／文化總會提供）



記者林育綾／台北報導

文化總會尋找台灣百工匠人，製作《匠人魂》系列影片，今（12日）公布第16部短片介紹珐瑯工藝師呂燕華，也是系列影片播出以來首位女匠人，她坦承「創作本來就很寂寞，卻很享受，因為你能感覺到自己的進步」。

而為了尋找台灣更多匠人，挽救瀕臨失傳的技藝與文化，文總特別找了全台最會尋人的卜學亮，拍攝尋找匠人募集短片，邀請各界網友一起推薦身邊的匠人，尋找即將消逝的匠人技藝。

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▲呂燕華喜歡銅器等材質，曾說「材質本身會說話，會帶給你啟發」。（圖／文化總會提供）



《匠人魂》#16琺瑯篇取名為「以心為器」，介紹琺瑯工藝師呂燕華，多年來以釉料代替畫筆，鑽研於珐瑯創作。原本在美國學習純藝術和畫畫的她，某天經過雕塑班正在上金工課，看到裡頭敲打鍛造的過程，產生了興趣，回台後不斷自行鑽研琺瑯、金工、琉璃等領域，後來在南港玉成街巷弄裡一間不起眼的平房中，建立「鏨工房」進行金工教學與不斷創作。

呂燕華本身很喜歡銅器的材質，在影片中也提到「材質本身會說話，會帶給你啟發」，而珐瑯是金屬與玻璃的結合，都是她非常喜愛的元素，也會持續相關的創作。有人問她如何找尋靈感，她說自己其實沒有特別追尋，常常做「無用之事」，當靜下來腦海就自然有畫面，因此反而會讓自己多些生活體驗，例如透過旅行，看見水的顏色也會自然聯想。



▲她坦承創作這條路本來就很寂寞，卻很享受，因為能感受到自己的進步。（圖／文化總會提供）

琺瑯技藝有數千年的歷史，是蒙古人西征時從歐洲帶回的技術，在穆斯林世界特別多，不過在台灣雖然曾經盛行過，卻也經歷過沒落、乏人問津，直到最近又開始受到矚目，她認為「珐瑯現在可以說正在復興的路上！」

在創作這條路上，她坦承會很寂寞，卻很享受，因為能感受到自己的進步。「想看自己能發揮到什麼程度，發揮到極致，就這樣而已，所以我不怕這些起起伏伏。」透過作品，「就像點了一盞燈讓他人看到，如同別人也為我點燈一樣。」



▲女匠人呂燕華獲得文化總會頒發「匠人魂」旗幟，由台南光彩繡莊師傅手工一針一線縫製。（圖／記者林育綾攝）



目前她也在「台北當代工藝設計分館」3樓駐點開課，常會跟學生分享「每個琺瑯器燒出來，只有兩個結果，一是驚喜，一是驚嚇，儘管不如預期，但不一定是不好。」甚至會鼓勵學生「不要做好東西，要做壞東西」，因為那都是創作的必經之路。

文化總會製作《匠人魂》系列影片即將滿兩年，持續讓每位匠人其一生懸命的精神，得到重視與尊敬，卻也發現台灣有些技術稀有而沒落、有些則是無人知曉而瀕臨失傳。因此，文總今（12）日同步啟動「發現台灣匠人魂」網路募集活動，邀請全台最會尋人的卜學亮「阿亮」來拍攝宣傳影片，邀請各界一同尋找台灣即將消逝的匠人技藝。

即日起，民眾可以上文化總會官網，點選 「發現台灣匠人魂」填寫推薦表單 ，文總將透過文字書寫，或《匠人魂》影片拍攝，繼續為台灣文化傳承盡力。

▼影／《匠人魂》#16琺瑯篇「以心為器」，介紹琺瑯工藝師呂燕華，由曾獲金馬獎最佳創作短片獎的新生代女導演王嬿妮拍攝。（文化總會提供）