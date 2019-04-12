終於確定了！家樂福接手台糖8家分店　今年底前全新亮相

▲家樂福將接手營運台糖旗下5家量販店及3家超市。（圖／示意圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

台糖量販店不堪連年虧損，3月初傳出打包賣給家樂福，而經過多日協商後，家樂福今天（12日）終於對外正式宣布，將接手營運台糖旗下5家量販店及3家超市，並預計於今年底陸續以全新面貌和顧客見面。

經過數月的評估與協商後，台糖公司與家樂福合作經營案於雙方董事會通過後，由台糖公司總經理管道一與家樂福總經理王俊超親自出席，今天在台南正式締結合作契約，希望雙方合作在未來提供顧客更多的選擇、更優質的服務。

根據這份合作契約，家樂福將接手營運台糖旗下5家量販店及3家超市，台糖主要產品亦將擴大導入家樂福門市及電子商務平台中，雙方在達成約定之後，將依合作內容展開後續作業。至於原台糖員工若願意加入家樂福，業者也將優先面試。

家樂福是全台唯一提供量販、超市、購物中心、線上購物及企業銷售等多元服務的通路，在與台糖合作後，家樂福於年底前全台將有69家量販店，66家超市，再加上這二年快速成長的線上購物，預計將為營收帶來更多成長動能。

家樂福表示，深信本合作案的成功，可以結合雙方專業及競爭力，讓各商場能永續經營，持續為地方產業與經濟發展作出貢獻。同時也會更積極推動食物轉型計畫，並善盡企業社會責任，帶給消費者更多優質產品跟服務。

▼台糖公司總經理管道一（右二）與家樂福總經理王俊超（左二）親自出席簽約。