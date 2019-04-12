獨／桃園樹林國小5天2起狗咬傷學童　凶手仍未緝獲人心惶惶

▲桃園市驚傳黑狗直接翻躍學校圍牆咬傷學童事件。（圖／吳進昌提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市觀音區驚傳5日內狗隻咬傷學童事件，11日2條黑犬更是在光天化日之下，直接翻躍樹林國小圍牆咬傷正在操場運動的小朋友，雖然學童僅輕微咬傷學校送醫包紮治療已無大礙，但已造成家長和學童的恐慌，校方12日也特别對各班學生做防範未圈養家狗及野狗追咬之安全宣導。

樹林里長吳進昌呼籲，飼養狗狗的鄉親好朋友：麻煩大家管好自家狗狗，尤其個性兇狠只認主人的狗一定要用狗鍊繫好或關入狗籠，以免與流蕩在外和無主野狗狼狽為奸危害鄰里。

▼5日2起犬隻傷學童事件，造成家長學生人心惶惶。（圖／吳進昌提供）

吳進昌表示，狗是人類最忠實的朋友，但是當主人不好好管理照顧好自己的毛小孩，任意棄養造成野狗成群加上家狗不眷養繫留放出狼狽為奸危害鄰里，家畜家离一夕之間遭咬死案例層出不窮，他最擔心攻擊人的事件不幸在發生，首先是6日新村路二段小孩被狗追咬造成小腿撕裂傷，差點咬斷神經，醫生說還傷口還要再追蹤治療。

禍不單行，11日下午竟然有二條黑狗翻躍樹林國小圍牆咬傷正在操場運動的小學生，幸好在場家長發現立即協助趨趕黑狗，僅輕微咬傷學校送醫包紮治療已無大礙，校長及老師們也特别對各班學生做防範未圈養家狗及野狗追咬之安全宣導，並將緊急針對緊鄰民房較矮圍牆提高裝設安全圍籬網。