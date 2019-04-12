　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／桃園樹林國小5天2起狗咬傷學童　凶手仍未緝獲人心惶惶

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市驚傳黑狗直接翻躍學校圍牆。（圖／吳進昌提供）

▲桃園市驚傳黑狗直接翻躍學校圍牆咬傷學童事件。（圖／吳進昌提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市觀音區驚傳5日內狗隻咬傷學童事件，11日2條黑犬更是在光天化日之下，直接翻躍樹林國小圍牆咬傷正在操場運動的小朋友，雖然學童僅輕微咬傷學校送醫包紮治療已無大礙，但已造成家長和學童的恐慌，校方12日也特别對各班學生做防範未圈養家狗及野狗追咬之安全宣導。

樹林里長吳進昌呼籲，飼養狗狗的鄉親好朋友：麻煩大家管好自家狗狗，尤其個性兇狠只認主人的狗一定要用狗鍊繫好或關入狗籠，以免與流蕩在外和無主野狗狼狽為奸危害鄰里。

▼5日2起犬隻傷學童事件，造成家長學生人心惶惶。（圖／吳進昌提供）

▲▼5日2起犬隻傷學童事件，造成家長學生人心惶惶。（圖／吳進昌提供）

吳進昌表示，狗是人類最忠實的朋友，但是當主人不好好管理照顧好自己的毛小孩，任意棄養造成野狗成群加上家狗不眷養繫留放出狼狽為奸危害鄰里，家畜家离一夕之間遭咬死案例層出不窮，他最擔心攻擊人的事件不幸在發生，首先是6日新村路二段小孩被狗追咬造成小腿撕裂傷，差點咬斷神經，醫生說還傷口還要再追蹤治療。

禍不單行，11日下午竟然有二條黑狗翻躍樹林國小圍牆咬傷正在操場運動的小學生，幸好在場家長發現立即協助趨趕黑狗，僅輕微咬傷學校送醫包紮治療已無大礙，校長及老師們也特别對各班學生做防範未圈養家狗及野狗追咬之安全宣導，並將緊急針對緊鄰民房較矮圍牆提高裝設安全圍籬網。

ET快訊
劉喬安「鼻子被吃掉」裡面是空的！哽咽淚：醫生束手無策
中職／葉君璋接味全龍總教練、張泰山當打擊教練
聖結石遊港買芒果汁　「每口都喝到塑膠片」噎到…店家反應網全怒

關鍵字：5日內,驚傳,犬隻,咬傷學童 人心惶惶

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

騷擾女子還嗆聲是「竹聯幫」！男遭3人追砍見骨　路旁轎車留血掌印求救

為了吃一頓飯...他違停紅線！害無照騎士「閃車自摔」遭貨車輾斃

口罩妹突嬌喘「喔～不要」忘情擺臀蠕動！運將嚇歪4字秒堵嘴...網全看傻眼

「就是要讓妳懷孕」　男強押女護理師打分手砲要關還要賠40萬

緊貼熟睡學生妹！鴨舌帽怪男「公車晃動」磨蹭　手擺褲襠甩動

同樣式警察制服穿了30年　新制服將在4月18日上午全面換裝

前員工與老闆談不攏互毆　2豬隊友上門關心...反砸店

獨／桃園樹林國小5天2起狗咬傷學童　凶手仍未緝獲人心惶惶

恐怖悍妻肚子餓煮宵夜被碎唸　整碗滾燙泡麵往老公臉上砸

國內首宗！「痛痛女孩」告贏衛福部　打HPV疫苗全身關節都在疼

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

二度幽會美魔女被狗仔抓包 王世堅氣炸：沒人性到極點

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛還沒開未斷奶

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

82歲韓國萌嬤開吃播秀爽嗑美食　超療癒吃相吸19萬粉...網：很厲害

送柯文哲行李箱嗆無心市政　 王世堅：做個了斷打包走人

存款129元！24歲上兵問是否續簽　34K月光族原因曝光 網：出來更慘

挑戰用200元補充1日蛋白質　猛男&廚師揭省錢健身餐！

有沒有比蔡英文還「優秀」？　柯文哲笑著點頭答：Of course

迪麗熱巴《創造營》共舞學員超吸睛！　蘇有朋笑容滿面：我可以選老師嗎？

騷擾女子還嗆聲是「竹聯幫」！男遭3人追砍見骨　路旁轎車留血掌印求救

為了吃一頓飯...他違停紅線！害無照騎士「閃車自摔」遭貨車輾斃

口罩妹突嬌喘「喔～不要」忘情擺臀蠕動！運將嚇歪4字秒堵嘴...網全看傻眼

「就是要讓妳懷孕」　男強押女護理師打分手砲要關還要賠40萬

緊貼熟睡學生妹！鴨舌帽怪男「公車晃動」磨蹭　手擺褲襠甩動

同樣式警察制服穿了30年　新制服將在4月18日上午全面換裝

前員工與老闆談不攏互毆　2豬隊友上門關心...反砸店

獨／桃園樹林國小5天2起狗咬傷學童　凶手仍未緝獲人心惶惶

恐怖悍妻肚子餓煮宵夜被碎唸　整碗滾燙泡麵往老公臉上砸

國內首宗！「痛痛女孩」告贏衛福部　打HPV疫苗全身關節都在疼

發表「武統論」強制遣返李毅　陳明通：總統院長指示

國中硬聯／U12國手趙佳誠　目標幫關西摘冠

他到職2周發燒！老鳥不爽「新人沒凍頭」　私下開酸：還敢請假害我們累

騷擾女子還嗆聲是「竹聯幫」！男遭3人追砍見骨　路旁轎車留血掌印求救

日職／回主場拚首轟　王柏融戰羅德第5棒守左外

黃汪趁紅燈「跳上機車」　楊梅派出所暖心收留幫找主人

侯友宜帶隊強拆涉毒摩鐵　展現違法零容忍決心

搶救生育率發獎金　台東天后宮點月老燈結婚＋生育可領1萬元

危險親中總統候選人？柯文哲：美中對抗局面下求生存

好吃到主動密前任！南韓GS25「男友三明治」背後故事引熱議

約會吃牛排求男友拍照！她被特寫「T恤撐爆」掉出螢幕　一看照片傻了

社會熱門新聞

家有小偷　警實彈攻堅破門逮「掃..

《幸福空間》拍到我家　屋主怒告..

女友澡洗太久打到死　她得賠62..

渣男逼分手砲殺人　女友媽也陪葬

4歲女童被4名同學持棍性侵4個..

陌生電話要求蒙眼ＯＯ！高雄妹試..

男大生跳橋胸椎骨變形　最後訊息..

李毅被找到了　移民署預計今晨7..

外遇產女！給近億安家費還被勒索..

傳完最後一封簡訊　19歲高雄女..

女童遭虐死　媽4人開庭僅關心貓..

狠父熱水狂淋3分鐘　2歲童洗澡..

高雄死亡車禍！巴士車道右切　騎..

影／4歲女童用電線綁自己　示範..

更多熱門

相關新聞

「護國神犬」值勤背後訓練超苦過程曝光

為防範非洲豬瘟疫情，檢疫犬辛苦的在第一線（機場、港口）工作，守住台灣養豬產業產值高達2千億，防檢局透露，其實狗狗們要正式上線值勤，至少都要花上7至8個月的訓練，主要有3大階段，過程相當不容易也辛苦。

惡劣鴨農毒4犬　遭判拘役40天

網友笑了　防疫所麻醉狗狗不結紮　

妥管犬隻　不要疏縱以免發生憾事

七股區犬隻遊蕩　動保處加強捕捉

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 日本新年號 米其林指南 地震 許瑋甯 王令麟 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

家有小偷　警實彈攻堅破門逮「掃地機器人」

4大星座「另一半專挑醜的」超奇葩！

哈日族手刀快！日圓又見0.27字頭　換新台幣5萬元可免費吃6碗拉麵

《幸福空間》拍到我家　屋主怒告劉伊心

懷疑男友劈腿！她偷擺「體重計」怒揭發

法鬥被丟水中「游泳」掙扎30秒斷氣

艾瑞絲哭訴遭霸凌！含淚低頭：對不起你們

丫頭《玩很大》淚崩哭腫眼！

威利本尊「其實是殺人魔」！32年來還躲在人群裡

北台最大！4千坪水族館2020年開

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

《政經》收攤　彭文正：黑手來了

世界最恐怖火車　不關窗就會被淹死

女友澡洗太久打到死　她得賠626萬

更多

最夯影音

更多

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

二度幽會美魔女被狗仔抓包 王世堅氣炸：沒人性到極點

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛還沒開未斷奶

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

82歲韓國萌嬤開吃播秀爽嗑美食　超療癒吃相吸19萬粉...網：很厲害

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面