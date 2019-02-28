影／超萌「護國神犬」1年開銷3萬！值勤背後訓練超苦3階段過程曝光

▲領犬員訓練檢疫犬要如何偵查旅客是否攜帶有問題肉類入境。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

為防範非洲豬瘟疫情，檢疫犬辛苦的在第一線（機場、港口）工作，守住台灣養豬產業產值高達2千億，防檢局透露，其實狗狗們要正式上線值勤，至少都要花上7至8個月的訓練，主要有3大階段，過程相當不容易也辛苦。

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根據防檢局資料，目前全台有47隻檢疫犬值勤，分別是，桃園機場25隻，松山機場、基隆港、台北港及台北國際郵包中心9隻、台中機場和台中港4隻，高雄、台南機場和高雄港6隻，金門水源碼頭3隻。

▲檢疫犬超萌模樣時常在機場受到許多旅客關注。（圖／翻攝桃園國際場臉書專頁萌寵檢疫犬影片）

▲檢疫犬超萌模樣時常在機場受到許多旅客關注。（圖／翻攝桃園國際場臉書專頁萌寵檢疫犬影片）

動植物防疫檢疫局表示， 平均1隻檢疫犬1年開銷約3萬元，主要是花在飼料、健康檢查，但因每隻體質不同，有時獸醫師會另開處方飼料，1年編列預算約4400萬元，但這包含39位領犬員及訓練人事等費用。

只是替台灣守住產業產值的超萌檢疫犬要正式成為優秀查緝神犬，沒有這麼簡單。檢疫局指出，前期會先挑選特性較好、愛吃的健康犬隻，年紀約1至3歲，膽量好、有活力，就符合「備訓犬」，也就像新生入學要開始接受訓練了。

▲檢疫局表示，人跟狗是必須經長時間慢慢熟悉彼此，值勤上才能更順利。（圖／防檢局提供）

▲檢疫局表示，人跟狗是必須經長時間慢慢熟悉彼此，值勤上才能更順利。（圖／防檢局提供）

檢疫局說明，第一階段約1至2個月，訓練師會帶著狗狗進行「標的物氣味認知訓練」，從基礎互動到嗅出動植物產品，分各類鮮果實、蔬菜、種子及植物材料、肉類和動物活體，主要又以蘋果、橘子、梨子和豬、鴨肉5項為重點。通過第一階段代表「有偵測能力」，第二階段就要和新領犬員搭配一起訓練3至4個月，開始培養默契，在訓練教室進行查緝模擬，這過程會安排幾次到機場看看「前輩」如何上工，同時實際參與任務。

檢疫局表示，以上兩階段訓練看似簡單，對狗狗來說卻是一大挑戰，由於每隻狗狗資質、個性不同，還得消耗非常多體力，部分犬隻即便前期受訓練，但還是無法誘發出牠們對「執行任務」認知，專注度不夠、動作很慢等狀況，加上人跟狗是必須經長時間慢慢熟悉彼此。

▲狗狗通過訓練後，還要考試通過才能正式成為檢疫犬。（圖／防檢局提供）

兩階段都完成，檢疫局指出，還要對牠們測驗，考考牠們是否能聞出5種基本味道（蘋果、橘子、梨子和豬、鴨肉），考試通過才能進入最後一關「安置順練」。檢疫局表示，這一關會讓狗狗直接到機場，由資深領犬員輔導，提升偵測能力，從第一階段到最後約要花7至8個月時間，才能正式出道成為一隻優秀護國神犬。

▲光今年1月，桃園機場檢疫犬就偵查4930個航班。（圖／記者許展溢攝）

根據防檢局提供資料，以桃園機場檢疫犬來看，光今年1月就共偵測4930個航班 ，發現標的物計1633件、845.9公斤（動物產品361件、123.1公斤；植物產品1,272 件、722.7公斤），其中違規帶水果986 批、433.7公斤 。檢疫局指出，約工作7年就必須退休的檢疫犬，同時也要加強夜間勤務，同樣1月發現標的物163件、90.2公斤（動物產品37 件、15.5公斤；植物產品126 件、74.7公斤），工作相當辛勞。