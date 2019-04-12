《公投法》修法惹議　國民黨團12字箴言直批「準備獨裁」

▲國民黨立院黨團召開「公投修法開倒車」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡浩祥／台北報導

為補正去年九合一選舉併公投所造成缺失，行政院會11日通過《公投法》修正草案，新增連署須附身分證影本、延長準備期、公投可與選舉脫鉤、投票當日不得宣傳、縮短主文等規定。對此，國民黨立院黨團12日召開記者會，痛批是把「公投關回鳥籠」，加上中選會主委人事，無疑是「主委派好、法條修好、準備獨裁」。

有關《公投法》修正草案，行政院長蘇貞昌提出三大重點：一，連署公投附身分證影本，杜絕偽造死人連署；二，公投可不在選舉日舉行，避免投票大排長龍 ；三，公投涉及人民權利義務，不能違反人權公約。

不過，有關案內恐難防「死人連署」弊端，檢具身分證影本、聯繫電話涉及個資，及是否合併投票，全由中選會定奪等，引起國民黨立委質疑。

總召江啟臣指出，行政院所提草案，尤其案內各項新增規定，在過去為爭取公投權益而奮鬥的人們看來，無疑是把「公投關回鳥籠」。

▲前雲林縣長李進勇。（圖／記者湯興漢攝）

江啟臣認為，民進黨團先是要硬審中選會人事案，特別派一位政黨色彩鮮明、不知風骨為何物的政務官（前雲林縣長李進勇）來當主委，把公投門檻拉高，「要不要去問下林義雄？」

他指出，李進勇的人事，再加上《公投法》修正，今後公投就是回歸中選會做主張，質疑根本是「主委派好、法條修好、準備獨裁」。

書記長吳志揚表示，《公投法》修正的配套措施，很明顯就是中選會人事，透過修法的人事配套，賦予中選會可以上下其手的空間，完全聽命黨意、配合背後操作的人來當主委。

吳志揚痛批，去年九合一，民進黨大敗卻不去思考施政悖離民意，全怪罪於《公投法》，透過修法讓民進黨在選舉上更有利，要變鳥籠就變鳥籠，要把鳥放出去就放。