下載1G電影只要1分鐘！　北京電信國內首個5G營業廳落戶朝陽門

▲5G通訊。（圖／CFP）



大陸中心／綜合報導

北京電信國內首個5G營業廳日前落戶北京朝陽門，營業廳也已完成5G試驗網路覆蓋。市民只要帶著4G手機前往，都能通過WiFi體驗5G網路。不過5G終端尚未商用上市，這對普通消費者而言，要享受成熟的5G網路還得等待一段時間。

根據陸媒報導，營業廳的工作人員利用設備將5G信號轉換為WiFi信號，以提供現場民眾嚐鮮。民眾使用4G手機、筆記型電腦等設備，只要搜索名為「TP-LINK_5G_CYM」的熱點，接入後即可體驗5G網路。

報導提到，民眾接入5G網路後，觀看線上高清視頻再無卡頓現象，玩遊戲也沒有出現延時，下載一部1G容量的電影只要1分鐘左右。根據工作人員的實測網速，使用者FTP下載速率的峰值最高可達450Mbps，平均速率200Mbps，上傳速率穩定在80Mbps。

值得一提的是，北京移動國內首條5G精品參觀線路也落地京城，該線路起點為工體北路三裡屯北京移動營業廳，途經東四十條和北京移動東直門辦公大樓，一直延伸到美惠大廈，全程大約3.5公里，5G網路頻寬約為200Mbps。OPPO也推出OPPO Reno 5G版，這是瑞士電信5G網路中商用的首款5G手機，同時也是中國手機廠商中首款實現量產銷售並商用的5G手機。