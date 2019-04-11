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華為P30系列今天登台！最強拍照功能改寫智慧手機規則

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▲▼華為P30系列手機。（圖／翻攝自華為發表會直播）

▲華為P30系列手機。（圖／翻攝自華為發表會直播）

科技中心／綜合報導

手機大廠華為（Huawei）上個月在法國巴黎舉行旗艦新機P30和P30 Pro的發表會，主打要改寫智慧型手機拍照規則，華為還以「#REWRITETHERULES」作為標語，現在P30和P30 Pro也要正式進軍台灣了！

華為指出，將於今（11）日下午在台北W Hotel舉辦「P30 系列旗艦新機上市記者會」，預料將會公布P30 系列旗艦機在台灣的正式售價以及開賣時間。

依照先前法國巴黎發表會所公布的訊息，華為P30系列手機皆採用珍珠屏（水滴造型）的設計方式；P30手機的螢幕尺寸為6.1 吋，採用了FHD+ (2340 x 1080) OLED 19.5:9顯示器，而P30 Pro則為6.47吋，並搭載了FHD+ (2340 x 1080)雙曲面OLED 19.5:9螢幕。

在鏡頭方面，P30為三鏡頭的設計，分別為4,000萬畫素f/1.8主鏡頭、1,600萬畫素的 f/2.2超廣角鏡頭，以及800萬畫素的f/2.4 OIS三倍光學潛望式鏡頭。而P30 Pro則為四鏡頭的設計，其搭載了4,000萬畫素f/1.6 OIS主鏡頭、2,000萬畫素f/2.2 超廣角鏡、800萬畫素f/3.4 OIS五倍光學潛望式鏡頭，以及一顆飛時測距（ToF）景深鏡頭。且未了讓照片成像擁有更鮮艷的成像，華為此次特地將傳統的RGGB，改搭載RYYB；華為認為，RYYB的元件配置方式可提升40%進光量，使得顏色更較鮮豔、飽和。

▲▼華為P30系列手機發表會。（圖／翻攝自華為發表會直播）

▲▼華為P30系列手機鏡頭規格。（圖／翻攝自華為發表會直播）

▲▼華為P30系列手機發表會。（圖／翻攝自華為發表會直播）

而在電池容量方面，P30手機為3,650mAh、而P30 Pro手機則為4,200mAh；值得注意的是，P30手機支援有線充電為 22.5W 快充，但不支援無線充電技術，不過P30 Pro手機則可提供40W有線快充，以及15W無線快充，最棒的是，P30 Pro手機支援反向無線充電，你除了可以替iPhone、AirPods 2等裝置進行充電外，就連電動刮鬍刀、電動牙刷都可以充電。

價格方面，P30僅有6GB RAM、128GB ROM一種容量選擇，其在歐洲的售價為799歐元（約台幣27,800元）；而P30 Pro則有 8GB RAM /128GB ROM、8GB RAM /256GB ROM、8GB RAM /512GB ROM等三種不同容量選擇，目前在歐洲的定價為999 歐元（約台幣34,800元）、1,099 歐元（約台幣38,200元）、1,249 歐元（約台幣43,500 元）。台灣地區的正式售價及開賣時間將在今日下午的記者會中公布。

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關鍵字：華為,P30,P30 Pro,智慧型手機,登台開賣

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