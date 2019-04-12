Galaxy Fold 16日在陸開放搶先體驗　將不再是「PPT手機」

▲Galaxy Fold。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

科技中心／綜合報導

南韓消費電子大廠三星首款摺疊智慧型手機Galaxy Fold預計將於4月26日開始在美國及歐洲市場銷售，並於5月3日開始出貨，而據陸媒報導，近日已經有許多大陸媒體、明星收到來自三星的Galaxy Fold試用邀請函，該手機可望藉此擺脫「PPT手機」的調侃。

三星今年二月在美國舊金山首次公開亮相Galaxy Fold，是一款採用全新AMOLED Infinity Flex可摺疊螢幕的摺疊智慧型手機，是全球第一款可以將4吋手機以摺疊的方式放大至7吋平板的智慧型手機；在拍攝方面，Galaxy Fold共有6顆鏡頭，除了4吋螢幕的視訊鏡頭外，在7吋螢幕的右上角透過斜瀏海的形式提供兩顆自拍鏡頭，拍攝畫素為1000萬畫素＋800萬畫素，而另外一組三境拍攝模組，則是在整個手機折起來的背後，拍攝畫素為一顆1600萬畫素超廣角搭配1200萬畫素廣角＋1200萬畫素長焦。

該款手機正面配備一個可折疊的7.3吋QXGA解析度的AMOLED面板，顯示比例為4.2：3，背面則配備一個4.6吋HD+ Super AMOLED面板，顯示比例為21：9，使用起來像是書本一樣，平常使用4.6吋手機，想要看更多，直接像是打開書本一樣，翻開就可以使用7吋平板，兩邊的螢幕都支援所有智慧型手機的功能，三星特別為這支手機設計新的使用者介面，藉此讓使用者能無縫切換手機、平板模式，而這連同工程、技術與UX全部重新打造、量身定做的過程，三星花了八年的時間。

Galaxy Fold預計將於4月26日開始在美國及歐洲市場銷售，並於5月3日開始出貨，而據陸媒《新浪科技》報導，近日已經有許多大陸媒體、明星、知名人士收到三星所寄出的Galaxy Fold試用邀請函，時間落在4月16日，預計到時大陸媒體方面就會推出許多Galaxy Fold的實機開箱報導，該手機有望能一甩先前的「PPT手機」的調侃。