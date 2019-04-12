馬英九：武力征服台灣是雙輸　若能「獲得和平」再久也值得

▲ 就《台灣關係法》為主題，馬英九發表演說。（圖／記者崔至雲攝，下同）



大陸中心／綜合報導

對於兩岸統一的方式，前總統馬英九11日表達意見，「台灣不是一下就能打掉的，用武力征服台灣是雙輸的局面，一定要用和平的方式，用各種交流，慢慢讓兩岸人民產生認同感，才有機會」；「若能獲和平，再多一點時間也值得」。

以「《台灣關係法》40周年的回顧與展望」為題，馬英九在東吳大學嚴家淦法學講座發表演說。其中，馬英九提到，《台灣關係法》訂定後，中華民國即使與美國斷交，也不是孤兒，是很罕見的關係，而台灣跟大陸的關係，在國際關係上也很罕見，兩岸就是「主權互不認，治權互不認」。

對於學生提問「當時為何大陸不繼續強行進攻」，馬英九回應，中共當時只有陸軍、沒海軍與空軍，沒有兩棲作戰的經驗，現在要打台灣，沒有海軍、空軍怎麼可能，而且台灣也不是一下就能打掉的。

馬英九指出，當年二戰時期，美國人攻打日本時，為何不攻打台灣，而是攻打呂宋島和琉球，放過台灣？因為美國人當年評估攻打台灣的戰損達27%，經計算後認為不合適；所以這情況下用武力征服台灣是雙輸的局面，一定要用和平的方式，用各種交流，慢慢讓兩岸人民產生認同感，這才有機會。

「大陸對自由民主人權法治的看法與台灣確實不一樣」，馬英九表示，但過去30年並非完全沒改變，如下一代的小孩子常要求爸媽別管自己，就是要自由，國家也一樣；大陸近幾十年讓7、8億人脫貧是古今中外沒一個國家能夠做到的事情，非常了不起；如果有一天7、8億人都成為中產階級，會不會想多參與公共政策？

馬英九繼續說，「這點沒人知道，但看得出來會有意見，兩岸之間在這些議題有共識後台灣人才會放心，所以急不來也不必急」，三國演義提到天下大事合久必分、分久必合，但沒說一定都需要打一仗，希望這一代、下一代能夠比老祖宗更聰明，能以和平的方式解決爭端。

最後，以先前「馬習會」為例，馬英九指出，該會晤給全世界傳遞的重要訊息就是，兩岸的中國人都知道要用和平的方式解決爭端，不要動武，一動武一切都完了，和平沒有輸家，戰爭沒有贏家；若能獲和平，再多一點時間也值得，不希望再看到國共內戰時百萬人頭落地的畫面，期望炎黃子孫有這智慧。