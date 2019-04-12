　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美國缺席解放軍「海軍節」閱艦式　外媒：不參加是自身損失

請按讚支持ETtoday新聞雲

解放軍海軍遼寧艦航母編隊。（圖／翻攝自人民微博）

▲解放軍海軍遼寧艦航母編隊。（圖／翻攝自人民微博）

軍武中心／綜合報導

解放軍海軍節（4月23日）在即，目前約有60個國家表態參加、大約12個國家將出動軍艦。根據外媒報導，美國國務院反對參加並宣稱，這樣做是強化北京的國際地位。有學者認為，從美國的決定可以看出對華政策越趨強硬，有別於過去想要確立穩定的軍事交流，如今已將中國視為戰略競爭對手，政策思維也從接觸轉變成競爭。

報導指稱，主張對華強硬政策的美國鷹派人士近來發表一連串的評論和建議，促使美中關係變得更加危險；從美國可能對台出售F-16來看，更能讀懂美方的對華態度。報導還說，對於認為政策上的接觸沒有改善中國軍事行為、中國是對美國和世界造成威脅的人而言，冷落中方似乎意味著勝利、戰爭是不可避免的事情。

▼遼寧艦與國產航母同框出現。（圖／CFP）

▲▼今年7月，遼寧艦與國產航母也曾同框出現。（圖／CFP）

報導說，這種對中國不友善的政治氛圍目前瀰漫在華府內部，正在擴散進入政策分析領域，將對美國帶來負面影響。報導話鋒一轉表示，美、中其實都有極端主義者，但中國的主戰派至今未對官方的政策造成影響，反觀美國的極端分子已將華府的立場從接觸轉變成強硬態度。

有關海軍節方面，報導強調，美國選擇不參加閱艦式，這種做法反而是自身的損失，等同放棄近距離觀察解放軍戰力的機會；隨著美國對抗性的對華政策延續，中美之間未來可能會有更多類似的情況發生。

ET快訊
女友澡洗太久還欠8萬被亂棍打死　19歲男一起打拖累父母賠62
小A辣泳裝轉正面「下面清楚一包」！林進認起生理反應羞爆
快換！日圓又貶破0.27字頭　換新台幣5萬可免費吃6碗拉麵

關鍵字：解放軍,中國海軍節,閱艦式,中美關係,地緣政治,川普,習近平,大陸軍武,軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

迎接解放軍海軍節？　國產航母清明趕工「甲板塗裝近半」

缺乏合適浮動乾船塢修復船體　俄唯一航母可能被迫退役

軍演離奇意外！　荷蘭F-16開炮後飛向彈雨「命中自己」

武力統一台灣「很簡單」　李毅：每拖一分鐘，對大陸都不利

美國缺席解放軍「海軍節」閱艦式　外媒：不參加是自身損失

敦睦支隊啟航在即　海軍司令黃曙光登艦親巡輪電機裝備

國軍11單位支援民安5號演習　履帶機動橋車搶通斷裂橋梁

日本F-35失蹤海域地震　陸網友：大當量「深水炸彈」炸毀戰機

武力統一台灣「很簡單」　李毅：每拖一分鐘，對大陸都不利

微軟參與解放軍AI研究　美國考慮「限制AI研究」出口

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

二度幽會美魔女被狗仔抓包 王世堅氣炸：沒人性到極點

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛還沒開未斷奶

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

82歲韓國萌嬤開吃播秀爽嗑美食　超療癒吃相吸19萬粉...網：很厲害

送柯文哲行李箱嗆無心市政　 王世堅：做個了斷打包走人

存款129元！24歲上兵問是否續簽　34K月光族原因曝光 網：出來更慘

挑戰用200元補充1日蛋白質　猛男&廚師揭省錢健身餐！

迪麗熱巴《創造營》共舞學員超吸睛！　蘇有朋笑容滿面：我可以選老師嗎？

有沒有比蔡英文還「優秀」？　柯文哲笑著點頭答：Of course

美國缺席解放軍「海軍節」閱艦式　外媒：不參加是自身損失

敦睦支隊啟航在即　海軍司令黃曙光登艦親巡輪電機裝備

國軍11單位支援民安5號演習　履帶機動橋車搶通斷裂橋梁

日本F-35失蹤海域地震　陸網友：大當量「深水炸彈」炸毀戰機

武力統一台灣「很簡單」　李毅：每拖一分鐘，對大陸都不利

微軟參與解放軍AI研究　美國考慮「限制AI研究」出口

美軍B-52轟炸機傳在阿富汗被擊落　塔利班：機上人員全數死亡

「先讓中俄找到就大條了」美軍黑科技告急　打撈F-35成另類軍備競賽

俄國將提前交付S-400！美國威脅二選一　土耳其：沒有F-35仍可買其他戰機

最高CP值神鞋！Reebok FLOATRIDE ENERGY神力登場

影／16歲少年看醫生返13樓家墜落泳池　搶救1hr宣告不治

台女「內衣褲晾廁所」踩雷！　洋男友傻眼秒滅火：我不要了

無業男亂報「董仔」名號招搖撞騙　遭8惡煞擄10天求償80萬

讓測試假人安心退休放假去　福斯IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統很夠力

兵馬俑斷指判決　《參考消息》怒批：嘴臉多無恥！

王子公主撕破臉！聯電宣明智兒離婚　律師濫訴妻還告發王敏瀆職

幼教女師一句「加油」電到腿軟　物流司機暈船PO網：她的眼睛會笑

公路高掛「號碼」求關注！　2兒生日惡整…老爸狂接超過1萬通電話

中火污染／改善計畫書「僅3頁內容草率」　中市府15日裁處

渣男性侵13歲少女交保　女親友怒動私刑！剝光他辣椒水噴下體

軍武熱門新聞

日F-35失蹤海域地震　陸網友..

塔利班宣稱　擊落美軍B-52轟..

李毅：武力統一台灣「很簡單」

大陸閱兵女兵　全國前10名模在..

中俄全力搶撈F-35　另類軍備..

兩岸開戰　美民調：16.5%會..

俄將提前交付S-400！土耳其..

海軍司令視導敦睦支隊親巡輪電機

俄羅斯唯一航母可能被迫退役？

荷蘭F-16軍演開炮意外「命中..

美國不參加解放軍「海軍節」閱艦..

美飛行員駕F-22叛逃下場？外..

新竹樂山預警雷達基地傳塌陷

國軍11單位支援台南民安5號演..

更多熱門

相關新聞

美國將多家中國機構列入「未經驗證名單」

美國商務部將37家中國企業和學校列入美企的「未經驗證」實體危險名單，觸動兩國敏感神經。《環球時報》發表社評稱，這「反映了美國在高科技領域同中國脫鉤的激進主張仍在發酵」，但後者是前者「從航空到電子技術最大的海外市場」，一旦與之隔絕「很多技術密集型企業就會失去來自市場的很大一塊動能」，在農業方面「也將出現產能萎縮」，這會「決定了美國一定會維持與中國擴大貿易的基本態度」。

日F-35失蹤海域地震　陸網友：炸彈引發

陸委會：不歡迎有人推銷習五條

微軟參與解放軍AI研究　美考慮限制AI出口

川普：將全力反擊叛國騙局！

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 日本新年號 米其林指南 地震 許瑋甯 王令麟 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

家有小偷　警實彈攻堅破門逮「掃地機器人」

4大星座「另一半專挑醜的」超奇葩！

懷疑男友劈腿！她偷擺「體重計」怒揭發

艾瑞絲哭訴遭霸凌！含淚低頭：對不起你們

法鬥被丟水中「游泳」掙扎30秒斷氣

《幸福空間》拍到我家　屋主怒告劉伊心

哈日族手刀快！日圓又見0.27字頭　換新台幣5萬元可免費吃6碗拉麵

丫頭《玩很大》淚崩哭腫眼！

《政經》收攤　彭文正：黑手來了

威利本尊「其實是殺人魔」！32年來還躲在人群裡

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

世界最恐怖火車　不關窗就會被淹死

北台最大！4千坪水族館2020年開

約會求男友拍照！她一看差點昏倒

更多

最夯影音

更多

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

二度幽會美魔女被狗仔抓包 王世堅氣炸：沒人性到極點

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛還沒開未斷奶

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

82歲韓國萌嬤開吃播秀爽嗑美食　超療癒吃相吸19萬粉...網：很厲害

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面