美國缺席解放軍「海軍節」閱艦式　外媒：不參加是自身損失

▲解放軍海軍遼寧艦航母編隊。（圖／翻攝自人民微博）



軍武中心／綜合報導

解放軍海軍節（4月23日）在即，目前約有60個國家表態參加、大約12個國家將出動軍艦。根據外媒報導，美國國務院反對參加並宣稱，這樣做是強化北京的國際地位。有學者認為，從美國的決定可以看出對華政策越趨強硬，有別於過去想要確立穩定的軍事交流，如今已將中國視為戰略競爭對手，政策思維也從接觸轉變成競爭。

報導指稱，主張對華強硬政策的美國鷹派人士近來發表一連串的評論和建議，促使美中關係變得更加危險；從美國可能對台出售F-16來看，更能讀懂美方的對華態度。報導還說，對於認為政策上的接觸沒有改善中國軍事行為、中國是對美國和世界造成威脅的人而言，冷落中方似乎意味著勝利、戰爭是不可避免的事情。

▼遼寧艦與國產航母同框出現。（圖／CFP）



報導說，這種對中國不友善的政治氛圍目前瀰漫在華府內部，正在擴散進入政策分析領域，將對美國帶來負面影響。報導話鋒一轉表示，美、中其實都有極端主義者，但中國的主戰派至今未對官方的政策造成影響，反觀美國的極端分子已將華府的立場從接觸轉變成強硬態度。

有關海軍節方面，報導強調，美國選擇不參加閱艦式，這種做法反而是自身的損失，等同放棄近距離觀察解放軍戰力的機會；隨著美國對抗性的對華政策延續，中美之間未來可能會有更多類似的情況發生。