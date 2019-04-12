5G時代的產業主角　日媒：VR、AR、遊戲可望出線

▲通訊技術即將邁入全新的5G時代。（圖／翻攝自pixabay）

科技中心／綜合報導

隨著科技發展，通訊技術即將踏入全新的5G時代，日媒特別分析在過去通訊技術發展的階段中，哪些產業成為當時的佼佼者，隨後又逐漸被後進趕下舞台。

據《日經新聞》報導，在通訊技術還停留在1G和2G時，電信業是主要的企業，在特定國家中更是扮演舉足輕重的地位，例如當時日本國內的電信商NTT docomo推出網路服務「i-mode」，讓手機可以收發電子郵件，使電信業在這段期間存在感相當高。

當進入3G時代時，傳輸音樂、照片或漫遊等行為愈來愈盛行，電信業依然扮演舉足輕重的角色，各家電信商積極進行相關發展。但到了3G時代晚期的2007年，美國蘋果公司發表了第一代iPhone，隨後的幾十年間，智慧型手機產業蓬勃發展，蘋果、三星等智慧型手機場成為了後3G時代最重要的產業類別。

進入4G時代時後，隨著智慧型手機和行動網路的普及，社群媒體逐漸入侵你我的生活，Google、蘋果、Facebook和亞馬遜等四大科技商成為當紅炸子雞，股市也常隨著它們的發展出現波動。

那進入5G時代後，又會是由什麼產業被特別關注呢？《日經》認為目前其實還不是非常明朗，但的確是有些產業的前景相當看好，在設備領域方面，因為5G技術強化了傳輸速度，能顯示虛擬實境（VR）或擴增實境（AR）的頭戴裝置可望普及；在內容產業方面，遊戲和影音串流等服務可望因為5G而為用戶帶來更好的體驗。