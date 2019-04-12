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男酒醉當街大鬧辱罵三字經　所長一聲令下勇警大外割壓制送辦

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▲▼男子酒醉當街大鬧還罵員警三字經，遭壓制法辦。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲男子酒醉當街大鬧還罵員警三字經。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

何姓男子與友人飲酒作樂，酒醉竟當街大鬧，警方到場後竟還情緒失控，怒罵員警三字經，當場遭警方大外割壓制上銬，他才乖乖就範。警方表示，何男將依妨害公務等罪嫌送辦，並呼籲民眾飲酒適量，以免失控樂極生悲。

第五警分局水湳派出所12日凌晨2點許獲報，北屯區中平路、大鵬路口有數人糾紛，互相拉扯，警方不敢大意，立刻出動快打到場，由水湳所長林嘉榮帶隊前往。警方到場後，其中一名酒醉的34歲何姓男子，已喝到爛醉，現場情緒失控，其2名友人要帶他回家卻帶不走。警方當場勸說，何男竟然不聽勸，還當場咆哮，以三字經辱罵員警。

▲▼男子酒醉當街大鬧還罵員警三字經，遭壓制法辦。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼警方當場壓制上銬。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼男子酒醉當街大鬧還罵員警三字經，遭壓制法辦。（圖／記者李忠憲翻攝）

所長林嘉榮當場下令將何男逮捕，再旁的員警立刻上前將他大外割壓制在地後，一面勸他手不要亂動，一面上銬，隨即將他押上車帶回派出所。

林嘉榮表示，何男屢勸不聽，辱罵員警，已涉嫌妨害公務，警詢後依法送辦。他也呼籲民眾飲酒應該適量，不可因酒後而在公眾場合滋事。警方為維護社會善良風氣，遏止酒後脫序行為，建立警方執法威信及民眾對公權力的信心，對於挑戰公權力之人必定予以當頭棒喝，快速遏止。

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關鍵字：妨害公務,酒醉,鬧事,第五分局,快打

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