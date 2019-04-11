草叢有大熊貓！民警「興奮出發」...下秒超傻眼

大陸中心／綜合報導

安徽來安一名市民近日報警稱，自己在草叢裡面發現了一隻大熊貓。民警隨後興奮的沿路尋找，發現後仔細一看，原來是一名身穿黑白色外套的酒醉女。原來「熊貓女」是因為失戀而醉倒在路中間，隨後還嘔吐不止，最後被朋友安全接回家。警方事後在微博表示，「你知道警察叔叔有多失望嗎。」

▲民眾報案稱在草叢看到大熊貓。（圖／翻攝自微博）

《梨視頻》報導，民警表示，當時是一名駕駛稱「路過綠化帶時，看到一個黑白相間，像熊貓一樣的動物」；出警後遠遠一看，確實是一個像熊貓的物體，結果發現，是一個穿黑白衣服的婦女，因失戀喝醉酒而倒在草叢中。

▲清醒後的熊貓女。（圖／翻攝自微博）

民警無奈的說，「從警也好幾年了，從來沒有接到過這種警」，雖然在我們這個地方，出現野生大熊貓的幾率比較小，但是第一時間還是把「牠」當作真的來看待。

對於興奮出警，結果看到的是酒醉女，民警坦言，失望是失望，但是救助群眾也是我們的職責所在。@中警安徽也在官方微博表示,「你知道警察叔叔有多失望嗎。」

▼警方在微博表示自己「興奮出警」。（圖／翻攝自微博）

此次烏龍讓網友笑翻，「值了！最起碼曾經和『國寶』平起平坐」、「去的時候有多興奮，看到醉酒女就有多失望」、「興奮這個詞，是用的非常可愛了，可以想得出警察蜀黍出警的時候多期待了」。

▼網友評論。（圖／翻攝自微博）