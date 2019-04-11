校園內鐵鉤傷童！檢察官從重起訴　殺人未遂再請加重量刑

▲竹東分局員警看見臉書貼文，主動發起專案測查，警方調閱監視器，將男子的臉孔特徵透過警政系統比對，才發現謝男前科累累。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

竹東一名酒駕前科謝姓鐵工，因不滿在校園內喝酒被男童瞄一眼，竟持鐵鉤刺傷男童左耳。由於頭部為人體重要部位，且鐵鉤銳利，若頭部遭受鐵鉤攻擊，極可能因頭部受傷造成出血致死，雖經送醫男童並無大礙，但檢察官仍依刑法殺人未遂罪嫌起訴，加上謝男為成年人，故意對未滿12歲之兒童行殺人之犯罪行為，再請法官依兒童及少年福利與權益保障法規定，加重量刑至2分之1。

▲男童耳朵被醉漢用鐵鉤刺傷。（圖／翻攝至FB我是竹東人）

竹東一名34歲男子，長年酗酒，也常因酒醉鬧事，前科累累。2018年8月5日才因酒駕被警方逮捕，以公共危險罪移送，7日又在竹東大同國小裡面飲酒，旁邊騎腳踏車的小學生好奇多看了一眼，謝男竟拿起隨身攜帶的鐵鉤刺小朋友耳朵。小朋友驚嚇後趕緊回家告訴家人，家長晚間將此訊息PO在FB社團《我是竹東人》呼籲附近的家長，小心孩子被醉漢傷害。

竹東分局員警看見臉書貼文，主動發起專案測查，警方調閱監視器，將男子的臉孔特徵透過警政系統比對，才發現謝男前科累累。

謝男平日從事綑綁鐵線工作，所以身上才會攜帶鐵鉤，謝過去至少有3次因酒駕被移送，謝嫌到案後供稱，當時已經喝醉了，對發生的事記不得，警方拿出謝男犯案畫面的監視器畫面，才讓他百口莫辯。

檢察官認為，謝男為成年人，應知道頭部為人體重要部位，且鐵鉤銳利，若頭部遭受鐵鉤攻擊，極可能因頭部受傷造成出血致死，竟仍對男童以鐵鉤勾耳，雖經送醫男童並無大礙，仍依刑法殺人未遂罪嫌起訴，加上謝男為成年人，故意對未滿12歲之兒童行殺人之犯罪行為，再請法官依兒童及少年福利與權益保障法規定，加重量刑至2分之1。