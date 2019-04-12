永康警強力掃毒緝賭　 破獲職業大賭場查獲437萬賭資破紀錄

▲台南市警永康分局4月11日深夜10時許，在永康區中山路一處住宅大樓內，查獲天九牌職業大賭場，查扣賭資新台幣437萬餘元、天九牌及骰子等證物緝獲郭姓負責人等50人到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局4月11日深夜10時許，在永康區中山路一處住宅大樓內，查獲天九牌職業大賭場，查扣抽頭金新台幣8000元、賭資新台幣437萬餘元、天九牌1付及骰子3顆等證物，現場郭姓負責人、持牌手及把風者等5人依賭博罪移送偵辦，其餘賭客45人依社會秩序維護法裁處。

警方說，這次查扣賭資是今年以來，台南市警方所查獲職業賭場中的最大金額，及康分局不僅積極掃「毒」，更強力緝「賭」，充分展現打擊不法的決心。

永康分局日前接獲情資得知有一職業大賭場流竄於台南、高雄兩處，追查發現該賭場最近落腳在永康區中山路一帶大樓內，歷經多日蒐集情資探訪跟監，終在11日晚間見時機成熟，由督察組、偵查隊與各派出所組合警力一舉攻堅破獲。當警方以迅雷不及掩耳速度破門進入，賭客們全嚇傻，現場含郭姓主嫌共50人，賭客聚在房間內賭天九牌，經清點賭資高達4百多萬元，全部帶返分局調查，依法偵辦。

永康分局長戴崇贒表示賭博行為對於社會治安影響甚鉅，賭客易沉溺賭博進而鋌而走險從事犯罪行為，衍生諸多社會問題，警方絕不容許賭博行為涉入永康區，將持續強力取締以消弭犯罪，給市民一個純淨、安全的居住環境。