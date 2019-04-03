永康警強力掃毒淨化休閒場所　保護外籍移工讓市民安居

記者林悅／台南報導

鑒於台南永康區外籍移工人數逐年攀升，為避免外籍移工聚集場所形成治安隱憂，永康分局除進行預防犯罪宣導，更針對外籍移工常出入之小吃部、KTV進行清查臨檢，在警方強力掃蕩不法下，成功將不肖業者趕出永康，淨化外籍移工休閒場所，也讓市民安居。

▲台南市永康分局對中正北路越式小吃部及富強路二段越式KTV加強擴大臨檢，並查獲毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2018年12月底起，永康分局接獲疑似有外籍移工涉毒情資，即積極加強清查外籍移工易聚集場所，並經專案勤務排定突襲臨檢，陸續於中正北路越式小吃部及富強路二段越式KTV內查獲毒品，其中中正北路店家負責人非法聘僱逃逸外勞，且遭查獲毒品2次，顯無悔過之意，永康分局展現決心，加強臨檢稽查掃蕩，終讓該店家承受不住壓力，已暫時歇業近1個月。

許多在地企業得知永康分局強力打擊毒品的訊息，以保護在台外籍移工，有個健康的休閒場所，均紛紛表支持及感激。針對無法自我約制的店家，縱容販毒、槍擊或鬥毆等不法行為，永康分局決不容許，將全力掃蕩，以遏止不法。

永康分局長戴崇贒表示，永康區外籍移工人數目前約1萬2千多人，偶有查獲酒駕、吸毒及處理喧嘩滋事案件，為避免造成嚴重治安問題，永康分局仍會持續針對外籍移工常出沒場所進行清查，分級列管，加強取締不法。另也會向仲介公司及雇主加強防制外籍移工犯罪宣導，期先約束受雇者外在言行，以防止來台從事不法，藉由完善的警民關係建立，讓外籍移工在異鄉能有家感覺，展現永康分局執法與關懷並濟的一面。