青梅竹馬過世　癡情男「一直被海浪推回岸」全身溼躲廁所哭泣

▲痴情男為意外過世女友要跳海輕生，暖警救回。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市21歲林姓男子因青梅竹馬女友在數月前意外過世，林男無法走出傷痛， 獨自騎車到竹圍漁港跳海輕生，警方接獲家屬報案前往，及時在漁會大樓裡發現全身濕淋淋的林男，經員警及家屬勸說之下，終讓林男打消尋短的念頭。

大園分局竹圍派出所於11日下午接獲林男父親報案，稱林男在臉書上貼文說人在竹圍漁港並透露出輕生的念頭，手機也打不通，所長涂有順、警員蔡欣樺、王貞茹立即前往尋人，並在竹圍漁港南堤沙灘旁發現林男的機車，但四處都找不到人。

▲員警委婉勸說，終打消林男尋短念頭。（圖／大園警分局提供）

員警立即調閱附近監視器，發現林男走進漁會大樓，於是在大樓內搜索，果然在1樓廁所裡找到人。林男被發現時全身濕透，縮在牆角不停發抖，他看到員警後突然放聲大哭，說著「我失去她了」，員警見林男情緒不穩，先將他帶返所安撫。

林男向員警哭訴，與女友從小就是青梅竹馬，已交往10多年並論及婚嫁，但女友數月前發生意外過世令他深受打擊，本來想到竹圍漁港散心，卻觸景傷情想隨女友一起離開人世，於是從沙灘往海裡走去，但不管他怎麼走都一直被海浪推上岸，他不知所措只好躲到廁所裡哭泣。林男父親趕到派出所後不捨的抱住林男說：「你走了我們怎麼辦？」，兩人相擁而泣，林男在眾人的勸說之下打消輕生的念頭。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995