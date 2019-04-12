到太空待340天「DNA永久突變」　體內沉睡細胞被喚醒

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NASA太空人史考特（Scott Kelly）在國際太空站待了340天，科學家很好奇他的身體狀況是否有出現變化？於是找來和他基因相同的雙胞胎兄弟馬克（Mark Kelly）進行比對，結果發現史考特「免疫系統和DNA修復功能」出現突變，從遺傳基因的角度來看，是無法恢復的永久損傷。

▲太空人史考特（右）和雙胞胎兄弟馬克（左）基因相同所以很好做比對。（圖／路透社）



據《科學》（Science）期刊的研究報告，55歲的史考特回到地球3年後，科學家對他展開全身的檢查，發現他待在太空的這段期間頸動脈和視網膜變厚、體重變輕、腸道微生物增多，以及認知能力下降，不過，這些症狀大多在回到地球6個月後逐漸消失，唯獨基因中8.7％的變化至今仍未恢復。

史考特表示，剛回到地球的那幾天非常難受，有很長一段時間都沒有活力相當疲憊，「我還以為自己得了流感」。

佛羅里達大學認知神經科學家賽德勒（Rachael Seidler）說，「這些基因突變不會對太空人造成直接危險，但不排除會增加他們未來罹患癌症的風險。」

▲史考特2012年到太空執行任務待了340天。（圖／路透社）



科羅拉多州立大學的癌症生物學家貝莉（Susan Bailey）表示，人類染色體末端有個叫「端粒」的部分，通常隨著年齡增長會漸漸縮短，輻射、汙染、壓力等等因素都有可能導致它加速變短，但奇怪的是，史考特去一趟太空後，端粒竟然沒縮短，反而比之前更長，換句話來說就是「他的細胞比以前更年輕了」，很有可能是「太空喚醒他體內某部分沉睡細胞」。

研究人員指出，史考特基因產生突變有5種可能，其中包含太空輻射、零重力環境對生理帶來的衝擊，因為史考特當初待的太空站，正好處於高能帶電粒子范艾倫（Van Allen）輻射帶下方，輻射量是地球的48倍，所以身體細胞會一直忙著修復放射線傷害，才會出現這種突變。

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