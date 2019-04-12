WTO逆轉判日本敗訴　南韓可續禁福島8縣水產

▲ WTO爭端處理機制採二審制，外界推測，目前WTO所做的決定就是最終結果。圖為南韓魚市場實景。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

日本311大地震引發福島核災後，南韓政府禁止自福島周邊8縣進口水產、採取額外檢查規定，日本為此告上世貿組織（WTO）並獲判勝訴。不過，南韓去年不服判決再提上訴，WTO周四（11日）審議結果逆轉，日本被判敗訴。

綜合路透社、韓聯社、NHK報導，WTO此次裁決認定去年2月小委員會支持日方訴求的審議結果有誤，主張南韓當局所採取的措施並未過度限制、不公平歧視日本，並撤銷小委員會的判斷。

消息一出，南韓貿易工業能源部發聲明指出，「南韓政府高度讚賞WTO的裁決，對於此次裁決結果相當歡迎」，現階段對日本水產的貿易限制會持續實施。

事實上，日方2015年主張水產品皆符合福射物質相關安全標準，認為南韓的管制措施作法不當而向WTO提告。如今二次審議的結果出爐，日本外務大臣河野太郎表示，日方立場不變，很遺憾政府的主張沒有被接受，將持續與南韓政府協商，爭取解除進口管制措施。

▼ 南韓2011年禁止青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、千葉8縣捕撈或加工的部分水產品，而2013年9月則擴大禁止全部水產品。（圖／達志影像／美聯社）