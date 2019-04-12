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反擊中國海警巡釣魚台？日本增建3艘6000噸巡邏船　可搭載2直升機

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▲中國海警出動船艦巡航釣魚台。（圖／翻攝自央廣軍事）

▲中國海警出動船艦巡航釣魚台。（圖／翻攝自央廣軍事）

國際中心／綜合報導

中國4艘海警船於5日進入釣魚台海域巡航，引起日方關注並發出警告。對此，海上保安廳為了加強釣魚台（日本稱尖閣諸島）的「警備安全工作」，今年計畫增派3艘6000噸級以上的大型巡邏船。目前3艘巡邏船都已在建造中，其中一艘船的甲板可以搭載2架直升機，甚至還裝備改裝過的機關炮，體型比原有的機關炮更大。

根據日本NHK報導，由於中國巡邏船多次「入侵」釣魚台周邊，以及許多韓國漁船在相關海域捕撈烏賊等水產品。日本海上保安廳表示，今年計畫增派3艘6000噸級以上的大型巡邏船，是為了讓巡邏隊伍形成7隻船的體制，以加強釣魚台附近海域的警備工作。

報導指出，目前山口縣下關市的造船所內，正在建造一艘命名為「春光」（音譯）巡邏船，不僅甲板能搭載2艘直升機，還裝備2台可以將海水轉換為飲用水的淨水裝置，以利巡邏人員長期生活在船上，至於武器方面，日方改造原先裝備在巡邏船上的機關砲，使其體型比以往來得大。

據中國海警官方微博發文資料顯示，中國海警分別於2019年的1月5日、1月12日、1月18日、2月11日、2月20日、2月26日、3月2日、3月19日、3月30日、4月5日進入釣魚台海域進行巡航動作。此外，值得注意的是，在春節前後，1月18日至2月11日之間，陸方一度暫停巡航，兩次共相隔24天。

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關鍵字：釣魚台,日本,NHK,巡邏船,日韓要聞

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