電梯竄出45kg大狗！他等上樓「生殖器慘被咬」　女飼主急喊：牠很乖

▲ 咬傷男子的純種英國古代牧羊犬體型龐大。（示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

南韓釜山日前發生一起驚悚的家犬傷人案件，一名近4旬的男子到自家公寓樓下倒完垃圾，正準備走向電梯上樓，電梯門打開後，卻有一隻龐大的狗從中竄出、直直撲向他，將他的生殖器咬傷，讓他當場痛到不行，隨後被送醫接受治療。

《韓國先驅報》援引海雲台派出所12日說法指出，這隻雄性古代英國牧羊犬的飼主是一名29歲女性。11日晚間9時32分左右，她牽著寵物搭電梯到一樓，準備帶牠出門散步。受害的39歲男子當時則在公寓外處理完手上的垃圾，正走向電梯。

電梯門打開的瞬間，身長95公分、體重達45公斤的大狗從中飛奔而出，直直衝向前方的男子，咬傷他的生殖器。他立刻被送往醫院，縫了幾針，所幸沒有生命危險。

警方透露，飼主當時僅以牽繩繫住大狗，沒有為牠戴上嘴套。但根據南韓現行《動物保護法》，只有5種較有攻擊性的犬類及牠們的混種犬必須戴上嘴套，包括土佐鬥犬、美國比特鬥牛犬、美國史特富郡梗、斯塔福郡鬥牛梗和德國羅威那，古代英國牧羊犬並未受到此項限制。

大狗的女姓飼主極力向調查人員澄清，「我的狗真的很乖，牠從來沒有攻擊過別人！」她認為，狗狗是被男子手中所持的廚餘桶嚇到，才會失控攻擊，因為此前有一名公寓住戶以相同的廚餘桶驚嚇牠；但警方仍依過失傷人罪嫌將女子送辦。