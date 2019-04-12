電賀金正恩再任委員長　習近平：體現人民的信任與擁戴

▲象徵兩國友好關係的中朝友誼橋。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

據北韓媒體《朝中社》報導，北韓最高領導人金正恩在北韓第14屆最高人民會議第一次會議上，再度被推舉為國務委員會委員長。對此，大陸國家主席習近平12日致電表示，這件事體現了「朝鮮黨和人民對你的信任和擁護」，「我謹向你致以熱烈的祝賀和誠摯的祝願。」

習近平提到，「我相信，在委員長同志確定的新戰略路線指引下，朝鮮人民一定會在國家建設與發展的各項事業中取得新的更大成就」。習近平說，他非常重視「中朝傳統友好合作關係」，因為「中朝兩國是山水相連的友好鄰邦」。

▼北韓最高人民會議 。（圖／路透社）

習近平表示，近年來，北韓在金正恩的領導下，經濟社會發展不斷取得新成果，社會主義事業也進入新的歷史階段，他與金正恩去年共進行四次會面，達成一系列「重要共識」，一同揭開中朝關係的新篇章，「我願同委員長同志一道，以兩國建交70週年為契機，推動中朝關係進一步向前發展，更好造福兩國和兩國人民。」

中國與北韓曾在1961年7月簽訂《中華人民共和國和朝鮮民主主義人民共和國友好合作互助條約》。條約內容提到，締約一方在戰爭狀態時候，對締約另一方進行全力軍事及其他援助；雙方不參加任何與對方敵對的同盟、集團、行動或措施。在經濟、文化、科技方面開展合作，並給予經濟、技術援助。

條約內容表示，《中朝友好合作互助條約》有效期20年，如一方要求修改或終止，須在期滿前半年內向對方提出，否則將「自動延長20年」。據了解，該條約到今日已經過兩次自動延長，下次的到期期限為2021年。

▼習近平。（圖／新華社）