影／香港記者追問「一國兩制」　韓國瑜：看著我靈魂深處

記者徐政璿、吳奕靖／波士頓報導

高雄市長韓國瑜於台北時間12日凌晨在哈佛大學費正清中國研究中心（Fairbank Center for Chinese Studies）的閉門座談會中發表演說，講稿主題為「接地氣的力量」。韓國瑜在下榻飯店受訪表示，希望在哈佛大學的表現盡量合格。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者徐政璿攝）

韓國瑜表示，就是「keeping practice」，盡可能努力，因為怕給高雄丟臉，也是第一次到哈佛，希望盡可能表現qualify（合格）一點；經濟方面一定大力宣傳高雄，歡迎大家，尤其美國企業家，尤其華裔的，還是其他國家，在進行亞太佈局可以選擇高雄，高雄是準備甦醒起來的巨人，知名度不夠，他會透過經濟層面推銷高雄，在經濟層面據實回答問題。

現場有香港記者追問「一國兩制」議題，韓國瑜略顯不悅地表示，他已經強調過好多次了，「我之前摸著心臟，我今天摸著我的額頭好不好，台灣大多數主流民意絕不接受一國兩制，我不是說過好多次了嗎？那你看著我的眼睛，看著我的靈魂深處，我再說一次給你聽！」

韓國瑜這次在哈佛大學演講主題為「The Power of Down to Earth —They Talk the Talk, I Walk the Walk」，即為「接地氣的力量：他們坐而言，我起而行」。內容以2018年高雄市長勝選為例，描述一開始沒有人認為他會獲勝，但最後贏得高雄市長選舉的關鍵原因。

另一場大學演講，於美西時間15日在史丹佛大學胡佛研究所發表演說，題目為「我的高雄觀：重塑台灣民主的政黨政治與公共服務」。史丹佛大學原本為閉門演講，後來才又改為公開，參加者約150人。