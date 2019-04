影／香港記者追問「一國兩制」　韓國瑜：看著我靈魂深處

記者徐政璿、吳奕靖/波士頓報導

高雄市長韓國瑜於台北時間12日凌晨在哈佛大學費正清中國研究中心(Fairbank Center for Chinese Studies)的閉門座談會中發表演說,講稿主題為「接地氣的力量」。韓國瑜在下榻飯店受訪表示,希望在哈佛大學的表現盡量合格。

▲高雄市長韓國瑜。(圖/記者徐政璿攝)

韓國瑜表示,就是「keeping practice」,盡可能努力,因為怕給高雄丟臉,也是第一次到哈佛,希望盡可能表現qualify(合格)一點;經濟方面一定大力宣傳高雄,歡迎大家,尤其美國企業家,尤其華裔的,還是其他國家,在進行亞太佈局可以選擇高雄,高雄是準備甦醒起來的巨人,知名度不夠,他會透過經濟層面推銷高雄,在經濟層面據實回答問題。

現場有香港記者追問「一國兩制」議題,韓國瑜略顯不悅地表示,他已經強調過好多次了,「我之前摸著心臟,我今天摸著我的額頭好不好,台灣大多數主流民意絕不接受一國兩制,我不是說過好多次了嗎?那你看著我的眼睛,看著我的靈魂深處,我再說一次給你聽!」

韓國瑜這次在哈佛大學演講主題為「The Power of Down to Earth —They Talk the Talk, I Walk the Walk」,即為「接地氣的力量:他們坐而言,我起而行」。內容以2018年高雄市長勝選為例,描述一開始沒有人認為他會獲勝,但最後贏得高雄市長選舉的關鍵原因。

另一場大學演講,於美西時間15日在史丹佛大學胡佛研究所發表演說,題目為「我的高雄觀:重塑台灣民主的政黨政治與公共服務」。史丹佛大學原本為閉門演講,後來才又改為公開,參加者約150人。