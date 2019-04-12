波士頓現場／閉門演講4小時...韓粉追到哈佛：差點親到韓國瑜！

▲韓粉追到哈佛。（圖／記者吳奕靖、徐政璿攝，下同）

記者徐政璿、吳奕靖／波士頓報導

高雄市長韓國瑜於台北時間12日凌晨在哈佛大學費正清中國研究中心（Fairbank Center for Chinese Studies）的閉門座談會中發表演說，講稿主題為「接地氣的力量」，現場參與師生約30至40位，會後開放QA座談。有數迷名韓粉在現場等候，一結束就堵著韓國瑜拍照，興奮地表示終於要到了簽名照，還差點親到韓國瑜，最後甚至大喊：「死而無憾」！

▼韓國瑜閉門演講地點。（圖／記者徐政璿攝）