快訊／下榻飯店半夜4點警報響　韓國瑜：哪有這麼巧！這是惡作劇

記者徐政璿、吳奕靖／波士頓報導

高雄市長韓國瑜於台北時間12日凌晨在哈佛大學費正清中國研究中心（Fairbank Center for Chinese Studies）的閉門座談會中發表演說。不過，他入住的飯店於當地凌晨4時許發生火警，讓入住的民眾全嚇壞了，趕緊跑到1樓避難，他稍早受訪時表示，「我覺得這是一場惡作劇，哪有這麼巧，這一輩子第一次來波士頓，第一天晚上睡覺，凌晨4點02分警鈴大作！」

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者徐政璿攝）

韓國瑜表示，他認為有兩種可能，第一種事消防設備真的壞掉，第二種是惡作劇，像是足球隊到不同城市去比賽，客隊到了主隊，時常到了半夜，客場足球隊員會聽到消防警報響起來，光著屁股跑出來，第二天踢足球時體力就會不夠，這惡作劇在足球比賽上屢見不鮮。

針對記者頻頻追問，當下怎麼判斷是惡作劇？是在針對你嗎？美國是民進黨的主場嗎？韓國瑜回應，「我不曉得，因為4點02分整個警報大是民進黨的主場嗎?我不曉得，因為4點02分，整個警報大響，大家都很緊張，我第一個反應就是說繼續睡覺，這是惡作劇，當然我太太非常緊張，因為有消防，而且隔壁有個老太太聽說緊張得不得了，一個白人老太太，我覺得這是一場惡作劇，不用擔心繼續睡覺，不要怕，哪有這麼巧，一輩子第一次來波士頓，第一天晚上睡覺，第一次躺在床上，凌晨四點零二分，這個火警警鈴大作，我覺得太巧了，我不想去猜了」。