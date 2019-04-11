門後影子竄動！屋內怪聲不斷...主人急報案　警察持槍攻堅全傻眼

▲警方接獲民眾報案，稱屋內有怪聲疑似竊賊入侵。（示意圖／翻攝自pixabay）

國際中心／綜合報導

美國奧勒崗州警方日前接獲通報，有民眾指稱在自家屋內疑似有竊賊入侵，甚至將浴室上鎖，內部傳來不斷碰撞的聲響。由於事發當時正是光天化日，當地警局立刻派了3名警員持槍包圍房屋，隨即進入攻堅，最後打破浴室門，發現根本沒有所謂的「竊賊」，嫌犯只是一台「掃地機器人」。

綜合外媒報導，一名男子上午外出遛狗，回家時發現房屋內不斷傳出沙沙聲響，冒險進入屋內後，發現聲音來源是浴室，而且不斷有陰影竄動，認為可能有竊賊入侵，驚訝之時瘋狂打電話通報警方處理。警方接獲緊急報案也不敢大意，立刻通知鄰近3位經驗豐富的警官前往處理。

華盛頓縣治安官發言人丹尼（Danny DiPietro）表示，3位警官立刻包圍房子，接著進入屋內，不斷大喊「警察！警察！」，但竊賊始終沒有回應，反而浴室內的聲響愈來愈明顯，類似撞擊玻璃的聲音。警方判斷竊賊試圖逃跑，決定子彈上膛，直接破門攻堅，結果沒有任何嫌犯，只有一台「認真盡責」的掃地機器人，持續撞擊淋浴間的玻璃，一切都是虛驚一場。

▲華盛頓縣治安官在臉書粉絲專頁上表示，已經逮捕嫌犯「掃地機器人」。（圖／翻攝自Facebook／WCSOOregon）

據了解，整個攻堅行動大約花了25分鐘，丹尼指出，通常當門外的人大喊「警察」、「我們有狗」時，屋內都會有所反應，但當時屋內的人並沒有這樣做，也因此讓他們覺得困惑。儘管整件事情最後是一場鬧劇，報案的男子也覺得很糟糕、丟臉，治安官認為一切行動合情合理。

丹尼認為，一般人如果不知道屋內有掃地機器人正在運作，聽到不尋常的聲音，也可能有類似的反應，尤其是「嫌犯的影子」持續在竄動，就像試圖要逃跑一樣，容易讓人心生恐懼進而誤解。治安官將該起案件在臉書粉絲專頁上分享，有網友建議，懲處報告上可以這樣寫，「在打掃房屋之後，『嫌犯』被抓了，不一會兒房間又滿布塵埃」。