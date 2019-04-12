國軍11單位支援民安5號演習　履帶機動橋車搶通斷裂橋梁

軍聞社／記者徐振威報導

為因應大規模複合型災害威脅，強化動員準備具體作為，臺南市政府11日舉辦「全民防衛動員暨災害防救（民安5號）演習」，運用「動員、戰綜、災防」三合一會報聯合運作機制，整合政、軍、警、消、民間救援能量，以強化重要基礎設施防護作為，落實全民防衛動員準備工作，提升臺南地區防救災能力。

本次演習以風、水災、重大交通事故及複合式災害類型為情境想定，分別為「重大交通事故空難及載客小船事故應變處置」、「風(水)災害預警機制與應急整備」、「土石流紅色警戒、淹水一級警戒及防災告警系統CBS發布警告訊息及災害搶救應變」、「毒性化學物質外洩、輻射汙染、道路塌陷、維生管線災害應變」、「災後復原重建」等5個特別狀況，區分兵棋推演及實作演練等階段進行，由市長黃偉哲主持，中央統裁官由行政院動員會報海軍常務次長蕭維民中將擔任考評指導人員，以精進各項防救災工作。

在本次演習中，首次結合臺南航空站進行場外重大交通事故空難處置，空軍第一戰術戰鬥機聯隊及臺南航空站分別各出動1部俗稱美洲豹的化學泡沫消防車實施救災演練，以強化政府相關機關面對突發事件緊急應變處置作為，落實救災資源的整合及橫向聯繫，透過實兵演練建立標準作業程序，以達迅速應變妥善處理，有效降低災損為目標。

參與本次演習的國軍單位計有空軍第一聯隊、54工兵群、四支部、39化兵群及臺南後備指揮部等11個單位，並派遣車輛及機具18項41件支援臺南民安5號演習。