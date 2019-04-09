美民調：兩岸開戰16.5%會「投降、逃跑出國」　僅0.5%要保衛國家

▲兩岸若開戰，民調顯示僅23%願抵抗。圖為2017年漢光演習。（圖／達志影像／美聯社）

軍武中心／綜合報導

中共總書記習近平今年元月2日提出5項對台原則，倡議探索「一國兩制台灣方案」，期盼實現和平統一目標。據美國杜克大學最新的一份民調顯示，一旦兩岸發生戰爭的話，有14.4%的人會選擇逃跑、出國，另有2.1%的人會選擇投降。至於選擇保衛國家的民眾，僅有0.5%。

杜克大學牛銘實教授是在「美中台的戰略新局」研討會中，公布這項數據。牛銘實1958年出生於台灣、畢業於台灣大學，之後赴美就讀於德州大學奧斯丁分校（University of Texas at Austin），並於1987年獲博士學位。牛銘實此後在紐約大學石溪分校政治系任教，主要研究博弈論、國際政治、中國研究等，長期關注兩岸情勢。

▲「習五點」後，兩岸關係讓各界相當關注。（圖／路透社）

根據牛銘實公布的最新民調，在被問到統獨議題時，有33.4%的比例認為兩岸應維持現狀，看情形再決定獨立或統一，有23.7%的人認為要永遠維持現狀。表示「盡快統一」及「盡快宣布獨立」的分別為2.1%及6.3%。

在被問到「如果台灣與大陸發生戰爭，請問您會採取什麼行動？」有14.4%的人選擇逃跑、出國，另有2.1%的人會選擇投降。表示將會從軍、抵抗、參加抗議的分別為9.2%、6.4%及0.1%；選擇保衛國家的，則為0.5%。

此項民調是以台灣地區（不含金門、馬祖）年滿20歲以上的成年人為訪問對象，於政治大學選舉研究中心執行，共完成1,120個有效樣本，以百分之95之信賴度估計，最大可能抽樣誤差為±2.93%。訪問對象的政黨認同中，國民黨占27.7%、民進黨為17.9%、時代力量3%，中立為45%。

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