共機穿越海峽中線列「國家級警報」　公共政策平台「附議階段退回」

▲共機越海峽中線列國家級警報，提案未能進入附議階段。（圖／翻攝自公共政策網路參與平台）



記者林彥臣／綜合報導

解放軍日前派2架戰機穿越台海中線，有網友對此在臉書發起活動，「呼籲政府將共機穿越海峽中線設為『國家級警報』並手機警訊通知」，並且在公共政策網路參與平台提案，這個活動剛發起不久就吸引近1.5萬人關注。但是這個提案的最新進度卻是未能進入附議階段，在檢核階段就被退回。

提案發起人引述陸委會主委陳明通的話表示，「中共不放棄武力犯台，這種狀況不是意外，也不會只有一次，更不排除未來仍有可能發生；不過一般民眾好像『沒感受到、沒有危機感』。」因此希望建立這活動，呼籲政府將共機穿越海峽中線設為「國家級警報」並手機警訊通知，提升民眾危機意識。

▲解放軍殲-11戰機。（圖／翻攝自中國軍網）



但是在4月8日，平台回應「檢核不通過」，因提案內容屬兩岸及國防議題，依｢公共政策網路參與實施要點｣規範，本案不進入附議。

網友在臉書活動中表示，「沒過也好，不然對方會知道越線後我方多久才發現，哪次沒發警報就會知道那是死角，我方雷達沒發現」、「即使未實質通過，也意義非凡」、「不排斥中國，但對蠻橫無理行為天理難容」、「謝謝該創意」。

公共政策網路參與平台的提議一旦正式進入附議階段，必須在60天內取得5,000份附議數才能完成附議階段並成案，成案的提議，主管機關將在2個月內具體回應，並公布於本平台。