　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

共機穿越海峽中線列「國家級警報」　公共政策平台「附議階段退回」

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼共機越海峽中線列國家級警報，提案未能進入附議階段。（圖／翻攝自公共政策網路參與平台）

▲共機越海峽中線列國家級警報，提案未能進入附議階段。（圖／翻攝自公共政策網路參與平台）

記者林彥臣／綜合報導

解放軍日前派2架戰機穿越台海中線，有網友對此在臉書發起活動，「呼籲政府將共機穿越海峽中線設為『國家級警報』並手機警訊通知」，並且在公共政策網路參與平台提案，這個活動剛發起不久就吸引近1.5萬人關注。但是這個提案的最新進度卻是未能進入附議階段，在檢核階段就被退回。

提案發起人引述陸委會主委陳明通的話表示，「中共不放棄武力犯台，這種狀況不是意外，也不會只有一次，更不排除未來仍有可能發生；不過一般民眾好像『沒感受到、沒有危機感』。」因此希望建立這活動，呼籲政府將共機穿越海峽中線設為「國家級警報」並手機警訊通知，提升民眾危機意識。

▲▼解放軍殲-11戰機。（圖／翻攝自中國軍網）

▲解放軍殲-11戰機。（圖／翻攝自中國軍網）

但是在4月8日，平台回應「檢核不通過」，因提案內容屬兩岸及國防議題，依｢公共政策網路參與實施要點｣規範，本案不進入附議。

網友在臉書活動中表示，「沒過也好，不然對方會知道越線後我方多久才發現，哪次沒發警報就會知道那是死角，我方雷達沒發現」、「即使未實質通過，也意義非凡」、「不排斥中國，但對蠻橫無理行為天理難容」、「謝謝該創意」。

公共政策網路參與平台的提議一旦正式進入附議階段，必須在60天內取得5,000份附議數才能完成附議階段並成案，成案的提議，主管機關將在2個月內具體回應，並公布於本平台。

ET快訊
即／坐賓士一根球棒把金中玉打住院　「新店帽子男」總座身分曝光

關鍵字：共機,解放軍,海峽中線,國家級警報,公共政策參與平台,軍武,台灣軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

女上吊「拳頭緊握」一個月後負心男車禍亡　殯葬業傻住：拉著一起走了

連千毅老婆曝光！長腿「深V車頭燈」笑起來超甜美...網淚奔：竟已是2寶媽

餓32分鐘！女友出招救活4選項　男友「硬踩陷阱題」GG了：被停權1個月

他失心瘋夾200元↑鹽酥雞「總拿3支竹籤」原因曝　釣出一堆同好：我也是

連千毅被爆「勾搭大嫂」！孕妻反擊「他是寵妻魔人」：真的就被車撞死

懷念無名小站！她當年最愛「華華和宗迪」　釣出一票妹子...楊楊近照帥炸

兒子造句透露大膽想法！媽改評量嚇歪「神攔截」：還好爸爸看不到

隔壁廁所猛炸水屎！她黑白褲慘遭「放射狀噴濺」變色…當場崩潰：去X的

雷神公司升級「聯合精密進近著陸系統」　爭取搭載於F-35A

共機穿越海峽中線列「國家級警報」　公共政策平台「附議階段退回」

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

對決「海神」！瑪莎拉蒂車頭凹陷 國產車駕駛腿軟險嚇暈：怎麼賠...

攝影師清明節挖開父親墳墓　全裸與屍骨合照感受生與死

「我越來越好，爸爸也越來越老」　王嘉爾淚崩：沒什麼時間跟爸一起過

華晨宇超走心版《白天不懂夜的黑》　美聲飆唱間奏太震撼！

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大...網：是2條土司嗎？

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

Gail「dadalala」盲唱中文歌　和李千那一起心花開了～

雷神公司升級「聯合精密進近著陸系統」　爭取搭載於F-35A

共機穿越海峽中線列「國家級警報」　公共政策平台「附議階段退回」

逼解放軍緊急升空！鍾佳濱建議重組「無武裝S-2T」監視海峽中線

利比亞叛軍攻勢已35死　美國務卿警告雙方「停止行動」

解放軍海軍70週年！印度派國產神盾艦「加爾各答號」參加閱艦儀式

首批F-35A進駐！南韓具備「精確斬首」能力　交機儀式超低調高層全閃

2架F-35A美隱形戰機抵南韓　北韓狂罵：和逆賊朴槿惠有何不同？

中國4艘海警船再駛入釣魚台海域　日本海上保安密切監視行動

支援台灣防空時間曝光！　五角大廈宣布愛國者飛彈系統新合約

國中被視「看不見未來」　邱柏瑞從軍專長橫跨資通電

洗好澡再來！《遊戲王》美國大賽新增玩家衛生規定

大甲媽搶轎衝突！《中天》記者遭圍毆「攝影機被打爆」　警：往死裡踹耶

川普推特語錄／不管給他們看多少證據　民主黨永遠不會滿意啦

「神級美腿黑絲襪妹」西門町舉看板　「犯罪視角」網友暴動

卡達亞錦賽最後調整　陳奎儒澳洲賽110欄13秒68排亞洲第二

「腳骨全碎」祈求康復…男感動還願！走在最後伴媽祖遶境21年

華為「用戶資訊」將轉至愛爾蘭子公司　資料可能歸當地政府管

雷神公司升級「聯合精密進近著陸系統」　爭取搭載於F-35A

《良醫墨非》唯一台裔演員！　克里斯蒂娜張：好萊塢曾要我改姓

《街口》胡亦嘉爆「非法解雇」！愛評網16員工淚控訴...資深媒體人說出盲點

騎士壓車直撞中埔「阿婆彎」雜貨店 幹譙嬤重出江湖：恁娘！出歹誌吼！

軍武熱門新聞

陸海軍70週年！印度派神盾艦參..

共機越中線列國家級警報　附議階..

逼共軍升空！鍾佳濱建議重組S-..

支援台防空！美宣布愛國者飛彈系..

雷神公司升級JPALS　有望用..

首批F-35部署南韓具備「精確..

利比亞內戰釀35死　美警告停火

經國號英勇攔截共機　退伍學長讚..

2架F-35A隱形戰機抵南韓　..

發錢給低受入？400億可買7架..

中科院秀輕型巡防艦　火力擊沉驅..

伊朗潛艦電池爆炸　至少3死

男搭戰機誤觸彈射手柄　連人帶椅..

陸自製航母002可望出席海軍節..

更多熱門

相關新聞

逼共軍升空！鍾佳濱建議重組S-2T

解放軍殲-11戰機日前跨越海峽中線挑釁，在立法院外交及國防委員會成為重要的話題，民進黨立委鍾佳濱建議，重組已經退役的S-2T機隊，以無武裝、無軍事用途的模式，執行監視海峽中線任務，讓解放軍空軍緊急升空，達到「下駟對上駟」的目的。

首批F-35部署南韓具備「精確斬首」能力

陸海軍70週年！印度派神盾艦參加閱艦式

陸最年長開國將軍　熊兆仁逝世

毛新宇攜妻兒回湖南韶山祭祖

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

22歲體操手雙腿斷　生涯結束了

全球首創「同意保險套」！2人4手才可開啟

快訊／大甲媽遶境嚴重衝突　記者被打爆

網說準！從你出生「是星期幾」看愛情

二伯PO照報喜「阿貴要當哥哥了」

古墓直播　開棺驚見大祭司木乃伊

大甲媽暴動！標哥被巴頭：不是講好嗎

台大分屍兇嫌與父母不起訴　兄：不放棄懇求正義

即／亂棒打金中玉　新店男身分曝

休旅車連12擦撞　駕駛被擋下滿臉血無意識

他領中國身分證　台灣戶籍被廢了

李亮瑾哭慘PO照劇透《炮仔聲》！

她當年最愛「華華和宗迪」釣出一票妹子

劉在錫為大火災民捐5000萬！網民狂酸太少

更多

最夯影音

更多

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

對決「海神」！瑪莎拉蒂車頭凹陷 國產車駕駛腿軟險嚇暈：怎麼賠...

攝影師清明節挖開父親墳墓　全裸與屍骨合照感受生與死

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面