　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

華為P30 Pro新機4/22在台上市　台灣大、台灣之星預購活動開跑

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼HUAWEI P30系列旗艦新機上市記者會。（圖／記者葉南州攝）

▲ 華為P30系列旗艦新機今日舉辦上市記者會。（圖／記者葉南州攝）

財經中心／綜合報導

標榜超強拍照功能的華為P30 Pro旗艦新機將於4/22起正式在台上市，電信業者也紛紛釋出預購活動與資費，台灣大從今（11）日下午4時起開放預購P30 Pro 256GB新機，並可於4/22優先取貨；台灣之星則是推出資費方案與預購好禮，讓花粉可以盡快入手新機。

台灣大哥大
從今日下午4點起到4/17止，台灣大開放為期7天的預購活動，凡是在全台myfone門市、網路門市和myfone購物預購天空之境/亮黑色的華為P30 Pro 256GB旗艦機的消費者，將可於4/22優先取貨，讓花粉可在第一時間擁有華為今年最新款旗艦機。

華為P30 Pro新機預購到華為官網登錄再送華為主動降噪耳機第三代，再加碼送方國強專屬設計背蓋等好禮。此外，花粉在台灣大myfone直營門市、網路門市及myfone購物預購，刷富邦銀行信用卡可再享24期0利率優惠。

▲▼華為P30新手機發表，位於三創的華為店面，不少急於嚐鮮的民眾排隊購買。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 華為P30新手機發表，位於三創的華為店面，已有不少急於嚐鮮的民眾排隊購買。（圖／記者湯興漢攝）

台灣之星
凡新申辦/攜碼/續約搭配4G勁速資費方案，U25學生/網路門市申辦月租$599起方案，一般用戶申辦$799起方案，即可享網速最高500Mbps不限速終身上網吃到飽及網內互打免費優惠；攜碼申辦搭配月租$999以上隨你講資費方案，除可享前述優惠外，網外/市話最高送1200分鐘，再享手機專案價最高再折$2,000優惠；若符合家族省/U15中小學生/O60樂齡族優惠資格，加碼再折$1,000優惠，手機最低$9,990。

舉例來說，攜碼申辦華為P30 Pro搭配4G勁速隨你講資費方案，月租$1,599，綁約30個月，且符合家族省資格者，手機專案價折扣後為$9,990，與原價$29,900相比，現賺$19,910，更可享語音優惠網外+市話前1200分鐘免費。此外，老客戶T-Club禮程紫星/金星/鑽星VIP續約，申辦月租$999以上資費方案，享手機專案價最高再折$6,000。

▼ 華為P30 Pro台灣之星資費。（圖／台灣之星提供）

▲▼ 華為p30 pro台灣之星資費。（圖／台灣之星提供）

即日起台灣之星也於全台實體門市開放預購申辦，消費者也可至網路門市預購單機，凡於預購期間線上預購華為P30 Pro，還可享獨家優惠加購配件商品最低1折起。另外，凡預購最新華為P30 Pro手機並至華為活動網頁完成登錄，即可依原廠公告之活動辦法獲得超值好禮，「預購禮」華為主動降噪耳機第三代與「加碼禮」方國強專屬設計背蓋；4/15（一）適逢「週一福利日」，當天於台灣之星網路門市預購單機，除可享前述原廠好禮外，台灣之星再限量加碼贈送頂級摩卡壺。

4/22（一）起台灣之星正式開賣華為P30 Pro，申辦享電信業唯一手機「買貴退差價」保證，購機不怕買貴；另外，線上新申辦/攜碼申辦搭配月租$999資費，再獨享網路門市限定的「月租費退差價吃到飽」優惠，當月指定上網傳輸量GB數沒用完，每1GB退$30，直接於當期帳單費用中折抵，最多可扣抵270元。

ET快訊
她太陽穴冒「滲血腫包」！當青春痘拖3個月才求救...醫：是腫
法鬥被丟水中...掙扎30秒斷氣！飼主錄影笑「牠不會游欸」殘
下班注意！鄭明典曝「對流胞移到北台灣」　周六雨更明顯

關鍵字：華為,Huawei,P30 Pro,P30,台灣大,台灣之星,預購

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

影／華為P30系列頂配破3萬　4/20排隊預購加碼送好禮

Dyson V11無線吸塵器台灣開賣　售價比日本還便宜

華為P30 Pro新機4/22在台上市　台灣大、台灣之星預購活動開跑

為使語音助理更聰明　亞馬遜僱用一個團隊聆聽使用者對Alexa的要求

串流服務比較環保？溫室氣體排放量竟超越實體CD

直擊Facebook台北辦公室　上班可以卡拉OK、還能打麻將

手機「嗶」交通支付　Samsung Pay攜手悠遊卡正式簽約

Line推全新「暱稱隨你填貼圖」　用膩了還可以修改

華為P30系列今天登台！最強拍照功能改寫智慧手機規則

新機視角！Nokia X71實測開箱　玩轉視界無極限

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

要用新電腦拍照卻「按到錄影」　可愛老夫妻螢幕前尷尬笑僵XD

朴有天否認吸毒：我被誤會了！　自爆患憂鬱症「靠安眠藥入眠」

詐欺犯路邊「不小心打對人」　始源睡一覺變國民英雄惹XDD

熬夜體重暴增、記憶力受損　超過23點才睡6系統全爛光！

影／華為P30系列頂配破3萬　4/20排隊預購加碼送好禮

Dyson V11無線吸塵器台灣開賣　售價比日本還便宜

華為P30 Pro新機4/22在台上市　台灣大、台灣之星預購活動開跑

為使語音助理更聰明　亞馬遜僱用一個團隊聆聽使用者對Alexa的要求

串流服務比較環保？溫室氣體排放量竟超越實體CD

直擊Facebook台北辦公室　上班可以卡拉OK、還能打麻將

手機「嗶」交通支付　Samsung Pay攜手悠遊卡正式簽約

Line推全新「暱稱隨你填貼圖」　用膩了還可以修改

華為P30系列今天登台！最強拍照功能改寫智慧手機規則

新機視角！Nokia X71實測開箱　玩轉視界無極限

台東福原國小百年「藏寶箱」　開鎖達人耗時82分打開揭密

不想吃一肚子的添加物？營養師教你「食品選擇關鍵」

小碎步、不自覺顫抖、關節僵硬快求醫　小心罹患巴金森氏症

不斷更新／新莊球場雨勢過大　中信、富邦1局下暫停

楊超越室內戴墨鏡「慘跌見血」！　痛苦揉額頭＋全身泥土：偶像面子摔一地

全球黑琵普查出爐！破4千隻創新紀錄...中華鳥會提醒這件事

彈力繩強擊左眼！他虹膜根部斷裂　眼球被打出「蝴蝶餅」

只有3天！New Balance「夢幻網美打卡展」登場　買鞋全面8折

妻夫木聰、豐川悅司要來了！4月底「三天兩夜」抵台宣傳新片

影／華為P30系列頂配破3萬　4/20排隊預購加碼送好禮

3C家電熱門新聞

Line推全新「暱稱隨你填貼圖..

外媒評21世紀最糟糕手機　HT..

果粉快更新！LINE新截圖密技..

華為P30系列正式登台！

Galaxy A80能翻轉鏡頭..

快40倍都假的　南韓5G網速才..

新機視角！Nokia X71實..

手機「嗶」交通支付　Samsu..

實用！4月冷氣優惠10大廠全攻..

Google Pixel雖獲好..

直擊Facebook台北辦公室

Type-C可盲插、纖薄、傳輸..

OPPO全新系列手機Reno今..

NIKON入門單眼D3200實..

更多熱門

相關新聞

華為P30系列正式登台！

手機大廠華為（Huawei）上個月在法國巴黎舉行旗艦新機P30和P30 Pro的發表會，主打要改寫智慧型手機拍照規則，華為還以「#REWRITETHERULES」作為標語，現在P30和P30 Pro也要正式進軍台灣了！

分析師：蘋果是5G競技中的最佳選擇

美國不再施壓德國禁用華為5G技術

華為旗艦機P30系列備貨潮　鴻海富士康迎大單進補

華為用戶資訊　將轉愛爾蘭子公司

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 日本新年號 米其林指南 地震 許瑋甯 王令麟 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

約會求男友拍照！她一看差點昏倒

NIKE訂製鞋標錯價變999元

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

4歲女童被4名同學持棍性侵4個月　母心碎：天天慘叫

快儲水！台中12日晚上10點起停水23hrs

嬰孩忘刷牙　20顆牙拔剩2顆！

老公月薪4萬　幼稚園學費18.6萬

胡睿兒再炫奧迪照！林采緹直播驚見「黑黑的走光了」

婚後把老婆當傭人的4大星座男！

懷疑男友劈腿！她偷擺「體重計」怒揭發

她當年最愛「華華和宗迪」釣出一票妹子

Line推全新「暱稱隨你填貼圖」

小雲寶寶露胸道歉！泳衣雪白8字型擠炸

大陸小學數學題讓家長老師戰翻

拖板車輾斃騎士　監視畫面曝光

更多

最夯影音

更多

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面