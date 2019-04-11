華為P30 Pro新機4/22在台上市　台灣大、台灣之星預購活動開跑

▲ 華為P30系列旗艦新機今日舉辦上市記者會。（圖／記者葉南州攝）

財經中心／綜合報導

標榜超強拍照功能的華為P30 Pro旗艦新機將於4/22起正式在台上市，電信業者也紛紛釋出預購活動與資費，台灣大從今（11）日下午4時起開放預購P30 Pro 256GB新機，並可於4/22優先取貨；台灣之星則是推出資費方案與預購好禮，讓花粉可以盡快入手新機。

台灣大哥大

從今日下午4點起到4/17止，台灣大開放為期7天的預購活動，凡是在全台myfone門市、網路門市和myfone購物預購天空之境/亮黑色的華為P30 Pro 256GB旗艦機的消費者，將可於4/22優先取貨，讓花粉可在第一時間擁有華為今年最新款旗艦機。

華為P30 Pro新機預購到華為官網登錄再送華為主動降噪耳機第三代，再加碼送方國強專屬設計背蓋等好禮。此外，花粉在台灣大myfone直營門市、網路門市及myfone購物預購，刷富邦銀行信用卡可再享24期0利率優惠。

▲ 華為P30新手機發表，位於三創的華為店面，已有不少急於嚐鮮的民眾排隊購買。（圖／記者湯興漢攝）

台灣之星

凡新申辦/攜碼/續約搭配4G勁速資費方案，U25學生/網路門市申辦月租$599起方案，一般用戶申辦$799起方案，即可享網速最高500Mbps不限速終身上網吃到飽及網內互打免費優惠；攜碼申辦搭配月租$999以上隨你講資費方案，除可享前述優惠外，網外/市話最高送1200分鐘，再享手機專案價最高再折$2,000優惠；若符合家族省/U15中小學生/O60樂齡族優惠資格，加碼再折$1,000優惠，手機最低$9,990。

舉例來說，攜碼申辦華為P30 Pro搭配4G勁速隨你講資費方案，月租$1,599，綁約30個月，且符合家族省資格者，手機專案價折扣後為$9,990，與原價$29,900相比，現賺$19,910，更可享語音優惠網外+市話前1200分鐘免費。此外，老客戶T-Club禮程紫星/金星/鑽星VIP續約，申辦月租$999以上資費方案，享手機專案價最高再折$6,000。

▼ 華為P30 Pro台灣之星資費。（圖／台灣之星提供）

即日起台灣之星也於全台實體門市開放預購申辦，消費者也可至網路門市預購單機，凡於預購期間線上預購華為P30 Pro，還可享獨家優惠加購配件商品最低1折起。另外，凡預購最新華為P30 Pro手機並至華為活動網頁完成登錄，即可依原廠公告之活動辦法獲得超值好禮，「預購禮」華為主動降噪耳機第三代與「加碼禮」方國強專屬設計背蓋；4/15（一）適逢「週一福利日」，當天於台灣之星網路門市預購單機，除可享前述原廠好禮外，台灣之星再限量加碼贈送頂級摩卡壺。

4/22（一）起台灣之星正式開賣華為P30 Pro，申辦享電信業唯一手機「買貴退差價」保證，購機不怕買貴；另外，線上新申辦/攜碼申辦搭配月租$999資費，再獨享網路門市限定的「月租費退差價吃到飽」優惠，當月指定上網傳輸量GB數沒用完，每1GB退$30，直接於當期帳單費用中折抵，最多可扣抵270元。