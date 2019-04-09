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圍堵失敗　美國不再施壓德國禁用華為5G技術

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▲5G通訊,5G,手機,華為,5G元年。（圖／CFP）

未來自駕汽車、醫療機器人或無人工廠，都脫離不了5G網路。(示意圖／CFP）

國際中心／綜合報導

德國《法蘭克福報》(Frankfurter Allgemeine Zeitung)7日引述德國政府消息人士的話說，美國已經不再明確要求德國在建設5G網路時，將華為排除在外。

今年3月，德國選擇華為成為該國5G網路的供應商之一。美國駐德國大使葛倫奈爾(Richard Grenell)曾揚言：美國將減少跟德國分享情報。美國國務卿蓬派奧也放話：使用華為的任何一方，將無法獲得特定的情報。

3月19日，德國總理梅克爾強調，反對將中國通信企業華為排除在該國5G網路建設之外。《法蘭克福彙報》報導指出，目前美國對德國政府列出的一系列嚴格的安全措施感到滿意，這些措施旨在讓5G網路盡可能不受間諜活動入侵風險的影響。一名美國高級官員最近稱這些措施「非常完美」。

該名官員並未呼籲德國明確禁用華為設備，只是詢問了進行「安全程式」(security processes)評估後的供應商，是否會被「外國勢力」強迫用來「破壞德國的安全」。

德媒報導，「德國聯邦網路署」的安全措施是對可疑外國公司構成的威脅作出反應。他們要求5G的零件只能從尊重德國安全法規的「可信賴供應商」那裡採購。

報導指出，未來自動駕駛汽車、醫療機器人或無人工廠都將使用5G網路。然而，這個系統十分複雜，涉及來自多國供應商的產品供應鏈，不可能百分百的完全杜絕間諜的入侵或破壞。

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關鍵字：華為,5G,Richard Grenell

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