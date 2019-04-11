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俄國將提前交付S-400！美國威脅二選一　土耳其：沒有F-35仍可買其他戰機

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▲▼F-35A隱形戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）

▲F-35A匿蹤戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）

軍武中心／綜合報導

土耳其向俄羅斯簽訂S-400飛彈防禦系統協議，預計在今年7月正式接收，不過美國也持續施壓，宣稱要終止交付F-35。最新消息指出，S-400的交期可能會提前，而土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）表示，如果無法取得F-35，也可以尋求其他來源採購戰機。

▲▼俄國自製的S-400部署在窩瓦河一帶警戒。（圖／翻攝自俄羅斯國防部）

▲俄製S-400飛彈防禦系統。（圖／翻攝自俄羅斯國防部）

綜合外媒報導，美方擔心俄羅斯未來透過土耳其間接取得F-35的相關資料，藉此強化S-400飛彈防禦系統的精確性，已暫停土耳其參與「F-35聯合攻擊戰機」計畫並停止向土國交付F-35。土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）表示，與俄羅斯的交易已經完成，原定7月交付的S-400也可能提前。

美國參議院軍事和外交委員會警告，土耳其只能在F-35和S-400之間擇一，不可能兩者皆得，如果安卡拉不放棄採購S-400系統，將會面臨嚴厲制裁，甚至採取進一步的立法行動。

▲▼ MIM-104C愛國者飛彈,PAC-2。（圖／達志影像／美聯社）

▲MIM-104C愛國者飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

卡夫索格魯拒絕回應美國威脅取消F-34協議的宣告，表示儘管安卡拉目前尚無能力做出和F-35同等戰機，但在此之前仍然可以透過其他來源來採購軍事設備。據了解，原本土耳其有意向美國採購愛國者防空飛彈系統，不過協商多次仍然沒有獲得允許，因此在2017年決定向俄羅斯採購S-400，而莫斯科不只協助技術轉移，也提供更好的合作條件。

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關鍵字：S-400,F-35,俄羅斯,美國,土耳其,愛國者防空飛彈,國際軍武

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