限碩士享逾百萬年薪　外商人壽大動作招募新人海外工作

▲保誠人壽總經理王慰慈。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

各大產壽險公司今年除了積極前進校園於多所學校展開徵才活動，外商人壽公司針對有意赴海外工作者，招募儲備菁英幹部，喊出年薪破百萬。

以1111人力銀行2018年調查，近9成上班族有意前往海外發展或曾經有海外工作經驗，包含60.9%想要赴海外工作、21.1%曾經有海外工作經驗已回台及7.5%正在海外工作。再看勞動部今年1月勞退統計，近5年間從大專院校畢業投入職場約102萬人，超過百萬年薪2.8%。其中研究所以上族群中，10.8%可能有百萬年薪。

英國保誠人壽今年首次啟動儲備菁英（Senior Management Associate）躍升計劃，祭出年薪破百萬，向擁有國內外碩士學位、具3~5年工作經驗、中英文流利之優秀人才招手，徵選銀行通路、保險商品、數位行銷、科技策略及保險營運等五項人才5~10人。

英國保誠人壽人資長阮玉嬌表示，「SMA儲備菁英躍升計劃」為期兩年，培養領袖菁英能力，包含提供專業培訓、職能培訓、新知分享，深化專業力，由高階主管擔任職場導師培養高階領導思維力，安排各項專案任務與部門輪調厚植跨域力。此外，還會參與英國保誠集團多面向的志工服務，包含海外志工重建家園、以及每年於英國倫敦舉行的RideLondon公益自行車賽等，實踐公民力讓世界更臻良善美好。