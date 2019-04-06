　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

微型保險推動10年　產壽險界捐贈保費助63萬人還可拿績效獎勵

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼三商美邦人壽副總經理高志強（右）代表接受南投縣府頒予微型保險致贈獎狀。（圖／三商美邦人壽提供）

▲三商美邦人壽副總經理高志強（右）代表接受南投縣府頒予微型保險致贈獎狀。（圖／三商美邦人壽提供）

記者李蕙璇／台北報導

今年是金管會推動微型保險第10年，至今已照顧逾63萬人，近期逾9家產壽險業者提供南投縣13鄉鎮市弱勢家庭，保險期間若因意外導致身故或失能，最高可領50萬元理賠金，預計1萬308人受惠。

金管會副主委黃天牧日前與國泰、三商美邦、遠雄、國泰世紀、新光、第一、旺旺友聯、兆豐、泰安等產壽險業者參加南投縣政府活動，接受副縣長陳正昇頒發感謝狀贊助微型保險的保險費。而三商美邦人壽由副總經理高志強代表出席，壽險公會理事長黃調貴、產險公會秘書長謝良瑾及中華民國紅十字會台灣省南投縣支會會長汪清皆應邀出席。

三商美邦人壽表示，以捐贈保險費方式提供南投縣草屯鎮弱勢族群一年期微型傷害保險，每人保額上限可達50萬元，受惠民眾達1,100名。而自2014年起積極推動微型保險業務，與高中職、大專院校、兒福聯盟及犯罪被害人保護協會等學校與社福團體合作，以捐贈保險費方式提供一年期微型傷害保險給符合資格的民眾，累計承保人數已逾4萬8,000人，總捐贈保險費超過1,300萬元。

其實，產壽險公司參與微型保險推廣捐贈保費，是列為保險局鼓勵業者協助國人提高壽險等保障型保單額度、推廣微型保險及投資五加二新創產業及公共建設，每半年定期給予考核及頒獎。在去年下半年辦理微型保險績效優良獲獎勵的保險公司中，就有台銀、台灣、國泰、新光、富邦、三商美邦等6家壽險公司及兆豐、富邦、旺旺友聯及國泰世紀產險等4家產險公司。

ET快訊
喉嚨卡卡一陣猛咳！年輕男「咳出扁桃腺」　吊掛口腔嚇壞醫護
遊撒哈拉行程遇大雪取消　未事先告知風險！旅行社判賠
川普暫緩對台F-16V軍售！時代雜誌：為求美中貿易協定盡快達

關鍵字：產險,壽險,捐贈,微型保險,弱勢家庭,績效,獎勵,金管會,保險局,三商美邦,南投縣

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

上網完成自己遺囑　免費App「777遺囑產生器」懶人包

憂龐大遺產被子女亂花盡　選這一張終身壽險死後仍可以管好財產　

國內首創遺囑App上架　律師劉韋德花百萬開發提供免費下載

撞凹了車頭想申請理賠　產險：保戶犯大忌不能給保險金呀！

保險黃牛上門就縮了　業者寧受委曲高額理賠只為了排名勿倒數

22家壽險申訴率南山拿最低　三商美邦、國泰緊跟在後

失能險一家公司單月銷出破4萬張　搶購效應持續發酵中

買醫療險3撇步　蟬連7年冠軍業務員這樣做贏得客戶口碑

一群法律專家打臉壽險公司　應給殘廢金卻拿兼差當理由拒賠

年輕人擔心「沒人顧」買醫療險逾6成　卻低估意外死亡險　

危險魔術意外失手！刀鋒刺穿手心 旁人秒嚇傻...魔術師：整到了吧XD

《炮仔聲》惡媳肉體出軌小王！　淋浴被抓包不連戲「指甲變色了」

正妹「10年罹8癌」細胞侵蝕病變　男友飛1500KM：我想給她一個家

快速切換5種手寫字體！　文青拉長筆畫、非慣用手像小孩

蔡依林首次合作練習生《怪美的》　秒變嫌棄臉：有沒有吃飯啊!?

年收上億大老闆改當Uber司機　載完第一趟停路邊爆哭20分鐘

2019桃園彩色海芋季正式開跑！ 展區5公頃逾23萬花海陪你過假日

陳喬恩一張嘴「牙齒卡超長菜渣」　爽朗反應笑翻粉絲：撿撿偶包！

申報扶養4大眉角一次看懂　三代同堂可省稅2萬6千元

紅髮艾德來台唱「小賈斯汀神曲」　《Love Yourself》一開口噴淚惹

微型保險推動10年　產壽險界捐贈保費助63萬人還可拿績效獎勵

「春遊補助」壽險也來加碼　上網買旅平險享最高回饋3千

買車險必知！3大新規定上路　全損可選修車不拿錢

陸港媒「突然出現」整版高雄美食　謝金河：可看出力挺韓國瑜的用心

聽說「酒店少爺月入10萬」　男花2千元治裝上班首日就失業...

胖子要嗑2種米！8種體質「必吃、避吃」米種曝光　你挑對了嗎

專訪／游書庭出道「他一句話」當行政人員　超暖原因曝光

你去過沒？盤點東北角「5條山海景步道」　還藏一片芒花秘境

隱形身分證字號、出生日　一張圖看懂二、三類謄本差別

告別式直盯媽媽「顏色太深了」！　利菁完成她遺願：我這輩子好過了

春吶跟韓流跑了！　墾丁業者哀號：史上最冷4月

瘋電影／喜劇天團：勞萊與哈台　喜劇界最典範的勞模

便秘狂喝蔬果汁！OL繼續「卡屎」　3運動增腹壁肌力助順排

鄧紫棋海拔1865米高原連唱3hrs　「後台駝背吸氧照」曝光…粉絲超心疼

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

保險熱門新聞

買車險必知！3大新規定上路　全..

謝金河：港媒力挺韓國瑜

產壽險贈微型保單　助弱勢家庭還..

壽險加碼春遊補助　上網買旅平險..

壽險業申訴率比低　南山拿第一

失能險搶購潮　遠雄元大台灣人壽..

避免子女爭家產分裂　劉韋德創遺..

旅行不便險　登上熱搜排行榜

App／777遺囑產生器　懶人..

失能險今年從嚴核保　送件激增

這一張終身壽險　可以幫管遺產

一張表搞懂失能險與長照險！　挑..

壽險業2018年申訴排行榜出爐

郵局熱賣7年的保單　增額還本　

更多熱門

相關新聞

壽險加碼春遊補助　上網買旅平險最高回饋3千

因應春遊專案，民眾規劃旅遊前可搭配各縣市政府的加碼或交通補助等優惠方案，上網買旅平險可先參考《ETtoday保險雲》整理產壽險公司狂推抽獎行銷報導。

買車險必知！3大新規定上路　全損可選修車不拿錢

兒童保險兵家之爭　產壽險競逐

薪資翻倍漲！正妹跳脫舒適圈改當業務員

未讓直行車　乙式車損險竟可不賠

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

他下體硬2天壞了　醫生：截肢吧

乩童狼牙棒砸自己　肋骨斷3根陳屍床上

台北男大生醉倒夜店　竟遭撿屍性侵

遊撒哈拉遇大雪　行程被取消旅行社判賠

通靈少女號召抗議正名　聯合國真的改了

29歲OL掃墓左眼爆痛　驚見「4隻汗蜂」

第一線攔截共機！拚命飛官霸氣回4字

祖墳變垃圾場！全家掃墓一看傻眼

婆婆每年「4次紅包+2次旅遊」超疼媳婦

偷情被抓包　人妻恩准急籌贍養費

檳榔西施遭虐殺　法醫助理亂說話遭索命

真實版《愛上觸不到的你》！情侶8年後結局超悲

家中神壇供水消失　她灑香灰驚見怪異

年輕男一陣猛咳　當場咳出扁桃腺

生三個女兒被丈夫狂嫌　人妻：有需求才碰我

更多

最夯影音

更多

危險魔術意外失手！刀鋒刺穿手心 旁人秒嚇傻...魔術師：整到了吧XD

《炮仔聲》惡媳肉體出軌小王！　淋浴被抓包不連戲「指甲變色了」

正妹「10年罹8癌」細胞侵蝕病變　男友飛1500KM：我想給她一個家

快速切換5種手寫字體！　文青拉長筆畫、非慣用手像小孩

蔡依林首次合作練習生《怪美的》　秒變嫌棄臉：有沒有吃飯啊!?

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面