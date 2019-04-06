微型保險推動10年　產壽險界捐贈保費助63萬人還可拿績效獎勵

▲三商美邦人壽副總經理高志強（右）代表接受南投縣府頒予微型保險致贈獎狀。（圖／三商美邦人壽提供）



記者李蕙璇／台北報導

今年是金管會推動微型保險第10年，至今已照顧逾63萬人，近期逾9家產壽險業者提供南投縣13鄉鎮市弱勢家庭，保險期間若因意外導致身故或失能，最高可領50萬元理賠金，預計1萬308人受惠。

金管會副主委黃天牧日前與國泰、三商美邦、遠雄、國泰世紀、新光、第一、旺旺友聯、兆豐、泰安等產壽險業者參加南投縣政府活動，接受副縣長陳正昇頒發感謝狀贊助微型保險的保險費。而三商美邦人壽由副總經理高志強代表出席，壽險公會理事長黃調貴、產險公會秘書長謝良瑾及中華民國紅十字會台灣省南投縣支會會長汪清皆應邀出席。

三商美邦人壽表示，以捐贈保險費方式提供南投縣草屯鎮弱勢族群一年期微型傷害保險，每人保額上限可達50萬元，受惠民眾達1,100名。而自2014年起積極推動微型保險業務，與高中職、大專院校、兒福聯盟及犯罪被害人保護協會等學校與社福團體合作，以捐贈保險費方式提供一年期微型傷害保險給符合資格的民眾，累計承保人數已逾4萬8,000人，總捐贈保險費超過1,300萬元。

其實，產壽險公司參與微型保險推廣捐贈保費，是列為保險局鼓勵業者協助國人提高壽險等保障型保單額度、推廣微型保險及投資五加二新創產業及公共建設，每半年定期給予考核及頒獎。在去年下半年辦理微型保險績效優良獲獎勵的保險公司中，就有台銀、台灣、國泰、新光、富邦、三商美邦等6家壽險公司及兆豐、富邦、旺旺友聯及國泰世紀產險等4家產險公司。