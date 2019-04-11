E保網雅虎亮相成產險圈熱門話題　同業紛打探數位科技研發成本

▲新安東京海上產險與Yahoo奇摩合作攜手共推「E保網」保險智能平台。（圖／記者李蕙璇翻攝網站）

記者李蕙璇／台北報導

由Yahoo奇摩提供數位網路平台，協助新安東京海上產險設立E保網的保險智能平台，消息傳出引起產險圈的關注及討論，更加讓業界高度有意願投入數位網路科技的研發資金。

二大公司跨領域合作為保險圈及電商圈的創舉，而該平台皆由新安東京海上產險將其保險專業，結合AI及大數據分析技術，為身處數位時代的消費者們提供更加全面、智能、透明的專業內容及最新資訊。

新安東京海上產險發言人副總經理呂文泉則說明「E保網」特色

1、資訊透明公開—以車險保費試算為例，填入車籍資料及身分證字號，不僅可知道保費連肇責係數與保費折抵情況也一目瞭然；此外透過大數據資料分析，更同步列出同款車的車主最常投保的險種商品，方便民眾參考。

2、提供保戶互動區—民眾可上「E保網」許願池留言，提供使用各類產險保單商品的經驗與建議。

3、保險法律名家觀點—邀請學者專家開闢「焦點議題專區」及專欄，針對保險相關時事議題，以淺顯易懂的表達方式提供客觀且深入分析的觀點。

4、預想可能碰到的情境專區—透過影片等實例，提出生活中會遇到的大大小小、顯而易見或不易察覺的風險，協助民眾認識財產管理可使用的轉嫁風險工具，譬如汽車險、住火險、旅平險及責任險等。

▼點入Yahoo奇摩首頁的「保險」即「E保網」保險智能平台。（圖／記者李蕙璇翻攝網站）