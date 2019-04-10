民進黨初選延至5/22後　傳中執會挑起派系戰火

▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）



政治中心／綜合報導

民進黨10日召開中執會，各派系達成共識，敲定延後總統初選時程至5月22日立委初選作業完成後進行。據報導指出，會議中一度爆發中執委們互嗆不滿，當中某英系中執委建議應將初選延至國民黨候選人出爐以後，卻遭某位非英系中執委回嗆「是要等到死嗎」？

根據《鏡週刊》報導，中執會一開始由黨主席卓榮泰就5人小組協調總統蔡英文與前行政院長賴清德之進度進行報告，報告中指出協調小組首先於3月27日由部分成員與賴清德會面，緊接著3月29日5人一同與賴會面。蔡英文方面，3月30日由部分成員與其會面，接著4月1日5人再一起與蔡會面。至於卓榮泰本人則分別於4月3日、5日與蔡、賴再次會面，最終促成4月8日之「蔡賴會」。

報導內容指出，中央黨部民調中心認為，對比式民調的確有「排藍」之效果，也較能被社會所接受。卓榮泰則表示，在本周末就要舉辦政見發表會的狀況下，如不將初選流程延後，勢必會來不及籌備，造成「沒有政見發表會就做民調」，到時可能有失公信力。

多數中執委亦支持卓榮泰說法，惟在論及初選時程時，一名英系中執委建議應待國民黨人選出爐後再進行初選，未料遭到一名非英系中執委不滿回「是要等國民黨倒到什麼時候？是要等到死？」眼見現場氣氛陷入僵局，中常委鄭寶清遂建議先休息，讓幕僚單位針對初選時程再行研究，卓榮泰也當場答應。

進入下半場的中執會後，中央黨部組織部提出因技術上的問題，無法同時進行總統及立委初選民調，提案將協調截止日延至5月22日立委初選結束後，因此於會議中便達成共識，在初選流程不變之前提下，總統初選延到5月22日以後再進行。會議結束後，卓榮泰也向所有中執委喊話，請與會者不要對外轉述，否則會讓黨內支持者造成對立，亦會造成協調小組的困難。