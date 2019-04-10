違反建築法規！新竹知名補習班　「勒令改善4年」仍繼續招生

▲新竹市知名「群益補習班」多次被市政府稽查到未經申請變更使用執照開設補習班。（示意圖／視覺中國）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市知名升高中、大學的「群益補習班」多次被市政府稽查到未經申請變更使用執照開設補習班，新竹市政府從2015年開始不斷勒令改善、停業甚至開罰，但負責人卻依然故我，終於在2018年被依違反建築法移送法辦。法官念及負責人蘇男坦承犯行的犯後態度，並考量蘇男正申請變更使用執照中，但因文件不足自行領回後，至今都未再次提出審查聲請，因此依觸犯未經許可擅自使用依建築法規定停止使用之建築物，經制止不從罪，判拘55日，易科罰金5萬5千元。

據判決指出，蘇男為新竹市「群益補習班」的實際負責人，明知該址建築物核准用途為店舖、住房類，竟未經申請變更使用執照，即在此處開設補習班。市政府於2015年7月以違反建築法案件裁處書限期改善，但蘇男卻未辦理用途變更登記，繼續經營。

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2016年8月，市政府再對補習班以違反建築法案罰鍰新臺幣6萬元並勒令停止使用，但工務處人員卻在2017年7月再次發現，蘇男仍未辦理用途變更登記，而繼續經營。

2017年8月，新竹市政府再以執行違反建築法案件裁處書依建築法規定，命其即日起勒令停業，不過，蘇男依然我行我素，對市府發出的公文置之不理，繼續營業招生，2018年5月蘇男終於被工務處依違反《建築法》被移送法辦。



蘇男坦承犯行，法官認為，蘇男身為補習班負責人，從事與教育有關工作，卻在市政府屢次要求改善、停業並制止後，還對市府命令置之不理，念及蘇男坦承犯行的犯後態度，並考量蘇男正申請變更使用執照中，但因文件不足自行領回後，至今都未再次提出審查聲請，因此依觸犯未經許可擅自使用依建築法規定停止使用之建築物，經制止不從罪，判拘55日，易科罰金5萬5千元。

群益補習班屢勸不改時程表：

2015年7月 市府以違反建築法案件裁處書令限期改善。

2016年8月 市府以違反建築法案罰鍰新臺幣6萬元並勒令停止使用。

2017年8月 市府依建築法規定，命其即日起勒令停業。

2018年5月 市府依違反《建築法》將蘇男移送法辦。

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