4外商加碼投資台灣　蔡英文「堅持走與中國不同的路」

▲蔡英文在發臉書宣布4外商投資台灣。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

台灣關係法40周年，總統蔡英文10日在臉書表示，台灣和美國不但在政治上有緊密的合作關係，在經貿往來上也有蓬勃的發展，也宣布有四個外商公司宣布加碼台灣。

蔡英文說，台灣具有吸引外商投資的絕佳環境，過去這段時間，聞名世界的資訊科技大廠，也跟我們一起拚經濟，像是Facebook、Amazon、Microsoft、Google。

1.Facebook：宣布Made by Taiwan計畫，將培養15,000家中小企業發展全球品牌與業務，也將培訓50,000名數位行銷人才。

2.Amazon：和經濟部簽約進駐林口新創園區，每年將提供2,000人次雲端運算專業訓練。

3.Microsoft：設置物聯網新創中心及微軟AI研發中心，將在兩年內加碼投資10億元，並擴充兩百人研發團隊。

4.Google：去年啟動智慧台灣計畫，今年更進駐板橋遠東通訊園區，初期預計開出2,500個職缺。此外，Google也宣布在台灣購買亞洲第一筆綠電。

蔡英文指出，這三年來，一直在改善台灣的經濟體質，穩定台灣與國際的關係，維持區域和平穩定。最重要的是，台灣堅持民主與自由的生活方式，「堅持走與中國不同的路。」



蔡英文強調，「我們擁有言論自由、網路自由，我們也尊重隱私和智慧財產權。政府不會強制提取資料，更不會違法竊取技術。」這就是外國企業對台灣放心，看好台灣、加碼投資台灣的重要原因。