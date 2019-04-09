砸46萬賄賂送女讀名校！金球影后認罪：對不起認真讀書的學生

▲金球影后菲莉西緹霍夫曼認罪。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

演出《慾望師奶》、《窈窕老爸》的金球影后菲莉西緹霍夫曼（Felicity Huffman）日前因為涉嫌賄賂，讓女兒能順利進名校而被逮捕，該案在當地時間8日開庭，菲莉西緹以及出庭其他12位家長都同意認罪協議。菲莉西緹的丈夫威廉梅西（William H. Macy）則沒有被起訴。

菲莉西緹在8日發出聲明表示，「我完全接受所有對我的指控，並且對於我所做的事情深感後悔與羞恥，我會為這些行為負起全部的責任，並接受所有結果，而我對女兒、家人、朋友、同事和整個教育體系所造成的痛苦，讓我感到更加羞愧」。

菲莉西緹還表示，「我想對那些每天努力想考進大學的學生們，以及犧牲許多事情並支持孩子的家長們道歉，我的女兒對於我所做的行為一無所知，我用了極其錯誤的領導方式，我背叛了她」。



這起美國名校入學舞弊案涉嫌多達50人，檢察官指出，這是美國聯邦法庭史上最大規模入學詐欺案，除了菲莉西緹之外，《俏皮老爸天才娃》的女星蘿瑞．羅夫林（Lori Loughlin）也涉案。在2011年至2018年間，背後首腦瑞克辛格（Rick Singer）以「非營利慈善基金會」名義，向期許孩子能進名校的家長收賄，總金額高達2500萬美金（約7.7億台幣）。

根據起訴書，菲莉西緹花了1.5萬美金（約46.3萬台幣）行賄，讓女兒參加SAT考試（學術水準測驗考試）時間是別人的2倍，分數更提高了400分。