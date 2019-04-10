蔡賴相爭使民進黨分裂？林飛帆：兩位都是台灣歷史的罪人

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導

面對總統蔡英文、前行政院長賴清德9日隔空叫陣，民進黨主席卓榮泰昨呼籲雙方支持者能夠克制情緒、停止對立，也有傳聞說蔡英文可能考慮離開民進黨。對此，太陽花學運領袖林飛帆10日表示，佩服卓榮泰堅守立場，但如果蔡總統和賴前院長雙方一步不讓，真的演成這樣的結局，「那兩位無庸置疑都是台灣歷史的罪人」。

蔡英文昨強調會約束自己的幕僚，不適當的放話應該要適可而止，但是晚間又有新聞報導，有「英營人士」認為，黨內初選沒有協調空間，「可能會讓蔡英文考慮離開民進黨」。對此，總統府發言人黃重諺表示，沒有人能幫總統代言。

針對蔡英文、賴清德隔空叫陣，卓榮泰昨表示，稍早已經看到兩位總統參選人分別正式對外談話，可以感受到他們身為國家領導人的高度與風度，不過也希望未來一切的初選活動都能回到這種理性的談話，才能讓人民看到未來的希望。

卓榮泰也呼籲，希望蔡賴雙方的支持者能夠克制情緒、停止對立，大家應珍惜這份民主，也珍惜台灣民主政治中的領導人才，才能夠團結合作贏得勝選。

卓榮泰表示，現行所有初選制度、提名條例、辦法等等都是明明白白行之多年，自己「不是制度設計者，只是要負責執行好」，他既因制度保障而來，就要為保障制度而生，現行的黨內初選制度行之多年，它所存在的意義，就是要化解內部的紛爭。

針對卓榮泰的談話，以及蔡英文可能會脫黨參選的傳聞，林飛帆今於臉書表示，聽了卓榮泰的講話，覺得真心佩服他堅守立場，在既有機制下團結民進黨和台灣社會的努力，並指出「如果明天之後蔡總統和賴前院長雙方一步不讓，真的演成這樣的結局，那兩位無庸置疑都是台灣歷史的罪人」，並期望不要有絲毫這種可能性。