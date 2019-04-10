約廠商到警政署喬裝潢糾紛　3線2高階警官陳文智遭記申誡

▲現任警政署督察室靖紀小組組長陳文智涉入裝潢糾紛，10日遭警政署申誡處分。（圖／記者楊佩琪攝）

記者張君豪／台北報導

警政署警監督察、靖紀小組組長陳文智遭廠商投訴拖欠台北市北投區豪宅裝潢費用，廠商並指控陳文智利用辦公時間，要他們入署協商砍價。警政署10日上午表示，經查本案是私人民事糾紛引起，已要求陳私下與對方和解、或者循法律途徑解決，至於陳約廠商進署協商一事，確實違反上班秩序，行為不當，將記申誡一次處分。

有媒體報導，廠商投訴，去年幫陳文智夫妻位於北投中央北路一棟6樓透天厝裝潢，施工過程不斷拖欠費用。由於陳文智目前是警政署靖紀小組組長，管考全國警風紀業務，且位居3線2星高階警官，行為引發爭議。

陳文智今天上午發表聲明：該房子是妻子「以屋易屋」方式購買，他們位於新北市板橋區的舊屋在當年花1千多萬購買，如今市價4千多萬元，夫妻考量孩子長大才規畫購置新屋，新舊屋共貸款4千餘萬，舊屋正出售中。所有裝潢費用都依契約規定日期支付，只有尾款因未驗收發生糾紛。

陳文智說，因工程品質不佳且費用超出一般行情，業者表示要追加減金額重新簽訂契約，他上班無法外出簽約，才會在去年11月9日在他署內會客室洽談後續事宜，洽談時間地點是雙方共同決定，並非他勉強對方來警政署談判。另外陳文智也私下透露，對方施做裝潢，工程品質有問題，例如訂製書桌椅，椅子尺寸無法靠入書桌內：「我想任何民眾都不能接受！」

陳文智聲明說，不會向惡意爆料妥協，對他們夫妻的杜撰汙衊，除嚴正駁斥，必要時會循法律途徑提出妨害名譽告訴。署督察室指派專人調查，確定是私人民事糾紛，只針對陳違反上班秩序部分行政處分，要求檢討改進，警政署督察室今天並依相關獎懲規定，因陳違反上班規定，記申誡一次處分。

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