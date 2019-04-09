百萬刷手現身、 鳳梨酥秒殺　東森自然美大陸加盟主消費力強

▲東森自然美大陸加盟主來台交流，此行來到東森企業總部大樓參觀，現場特別開設會場並嚴選東森熱銷商品，讓他們一次買齊伴手禮。（圖／記者李毓康攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

來自大陸各省份的數百位東森自然美加盟主，來台展開為期5天4夜的「台灣感恩飛翔之旅」，參訪行程中，特別為他們開設會場販售東森嚴選熱銷商品，不用到外面排隊就能買到品牌精品或台灣道地名產，讓現場買氣火熱，每個人卯起來狂掃貨，除了超受歡迎的鳳梨酥被秒殺，還有百萬刷手當場帶走一支名錶，展現花錢不猶豫、不手軟的驚人消費力。

交流之旅進入第2天，除安排加盟主們參訪東森自然美深坑研發中心、東森企業總部大樓、大直旗艦店及合作的醫美企業愛爾麗診所，為了讓他們這趟行程能夠收獲滿滿，東森特別舉辦一場熱銷商品展，嚴選保健美容、名產食品、精品珠寶3大品類，集結超過30家品牌廠商、近600項商品，並且貼心開設支付寶、微信等付款功能，讓加盟主們可以買個盡興，一次買齊伴手禮。

▲在商品展售會上，不論保健美容、名產食品、精品珠寶，都能買到。

▲受歡迎的台灣味名產，吸引許多加盟主關注，其中鳳梨酥一開賣就被秒殺。

隨著一批又一批加盟主不間斷的湧入，各商品展售區買氣熱絡，尤其活動開始才半小時，人氣商品鳳梨酥就先被掃光，一次5盒、10盒掃貨帶走，其中，海南東森自然美店主郭禮東就說「台灣鳳梨酥很新鮮，價格適中」，由於現貨準備310盒根本不夠賣，讓活動主辦方緊急跟廠商追加500盒。此外，鍋具、鐵鍋也是受歡迎的品項，就有人一次買7個電鍋。

買氣同樣驚人的精品珠寶區，以手錶、鑽石最多人詢問，像是浙江東森自然美店主曾洪靜認為「性價比高，價格有誠意」，另外，有人更是大手筆直接刷了100多萬購入名錶。商品展售會現場強調團購概念、零售價格，讓加盟主們買瘋了，觀察他們的單筆消費金額從幾千元到萬元都有，顯現出強大消費力道。