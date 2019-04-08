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東森自然美必敗入門首選款　近5折get專櫃品質全效保養品

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東森自然美研發奇肌無瑕活膚精華霜（圖／業者提供）

▲東森自然美研發中心為亞洲女性所量身定做「奇肌無瑕活膚精華霜」，強調一瓶滿足全效、簡單、快速的保養需求。（圖／業者提供）

消費中心／台北報導

上半年最大的母親節檔期已開始醞釀，各大保養品牌搶推組合或必敗款，東森自然美也在這一波率先強打入門首選品，推出專為亞洲女性肌膚研發、全新5效合一的精華霜，訴求一瓶就能全方面解決肌膚困擾，預計將於4/11晚上8點於購物台 47頻道全台獨家開賣，且價格下殺近5折，卻能買到專櫃品質，等同買一送一。

東森自然美表示，為了實現現代女性對於全效、簡單、快速、有效居家保養品的渴望，經過研發中心多年的實驗研究，專為亞洲女性所量身定做「奇肌無瑕活膚精華霜」終於上市，經篩選上千種植物複方精華成分後，最後決定採用從冰河時期存活至今的「天女木蘭花」作為主要成分，透過賦活因子，達到逆齡、凍齡的抗老效果。

東森自然美指出，「奇肌無瑕活膚精華霜」運用基因解碼、細胞破壁技術，萃取珍稀「天女木蘭花」中修復再生能力極強的植物幹細胞，再添加海洋膠原蛋白、珍珠精華萃取，以尖端生物科技傳導至受損老化肌膚，激活細胞再生，加速肌膚表皮細胞更新，全方位達到抗老、澎潤、抗皺、保濕、美白，5效合1。

「奇肌無瑕活膚精華霜」將於東森購物47頻道開賣之外，購買後於東森購物Facebook粉絲團活動頁面登錄，還可參加抽獎活動，最大獎為價值10,200元的Dr.標靶水光抗皺提拉護理課程1名，一人得獎兩人美美同行，另有奇肌無瑕活膚精萃10ml +奇肌無瑕全能面膜1片共20名。

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關鍵字：母親節,東森自然美,東森購物,奇肌無瑕活膚精華霜,天女木蘭,保養

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